MP: в ЕС поручили Польше активно поддерживать завершающийся конфликт на Украине

Итоги последнего саммита ЕС показали, что Польше отведена главная роль активного продолжателя конфликта на Украине, пишет MP. Туск этому не противится: он готов быть главным лоббистом конфликта, тем более что впереди председательство Польши в ЕС.

Эугениуш Зинкевич

"Наступает время, жестокость которого мы не можем себе представить. Более того — мы уже находимся в центре этой эпохи. Стремительной волны потопа, гребень которой краснеет от крови" (Йозеф Геббельс, Дневники).

Ни один из 32 членов НАТО не подвергся нападению со стороны России. При этом прямо сейчас НАТО во главе с США открыто обсуждает "упреждающие высокоточные удары" по территории России, а также размещение ядерного оружия на Украине.

Бауэр призывает к агрессии НАТО

Роберт Бауэр, голландский адмирал и глава Военного комитета НАТО, выступая в понедельник (25.11.2024) в Брюсселе, заявил, что российские сухопутные войска в настоящее время многочисленнее, чем в момент начала операции на Украине в феврале 2022 года. При этом цитируемый агентством Reuters адмирал считает, что с тех пор качество этих войск снизилось. Он также призвал бизнес готовиться к военному сценарию и соответствующим образом адаптировать свои производственные линии и логистику поставок.

В ходе своего выступления в Брюсселе Бауэр также заявил, что НАТО больше не должно позиционировать себя как оборонительный альянс. Его слова цитирует Bloomberg: "Это новая дискуссия в НАТО, и я рад, что мы изменили отношение к идее о том, что мы — оборонный альянс и будем сидеть и ждать, когда на нас нападут, и потом реагировать. Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если она на нас нападет. Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, используемые для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар".

До 2030 года?

Следует отметить, что глава Военного комитета НАТО, каковым является Бауэр, не сказал бы то, что он сказал, без предварительного согласования своих тезисов с правительством США. Высказывания, не укладывающиеся в рамки действующей на данный момент доктрины НАТО, в этом военном альянсе не допускаются. По сообщениям СМИ, некоторые официальные лица США предположили, что Джо Байден может "вернуть" (sic!) Украине ядерное оружие, изъятое у нее после распада Советского Союза. "Это было бы мгновенным и решительным сдерживающим фактором. Однако это непростой шаг, который имел бы серьезные последствия", — сообщает The New York Times.

В свою очередь, из сообщений The Washington Post мы узнаем, что в середине октября текущего года глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль предупреждал, что Россия может атаковать НАТО до 2030 года. По его словам, Кремль рассматривает Германию как врага, поскольку Берлин является вторым по объему оказываемой помощи донором Киева. Он также подчеркнул, что вероятность применения НАТО статьи о взаимной обороне в ближайшие годы останется высокой. "Владимир Путин стремится не только увеличить влияние Кремля в Европе, но и вытеснить военное присутствие США с континента, поскольку расходы на оборону США значительно превышают расходы стран Евросоюза", — добавил Каль. "Мы находимся в прямой конфронтации с Россией", — сказал он, отметив при этом, что целью Путина является не только завоевание Украины, но и "формирование нового мирового порядка".

18-летние на пушечное мясо?

По данным Daily Express, чтобы сдержать Владимира Путина, Великобритания и Франция ведут переговоры об отправке своих войск на Украину. Другими словами, если Дональд Трамп будет вести переговоры о мире, они присоединятся к украинским войскам, втягивая тем самым нас в военный конфликт. Тогда Трампу, возможно, придется ввязаться войну или, возможно, выйти из НАТО, если он сможет это сделать. В Конгрессе немало тех, кто жаждет третьей мировой войны. На случай, если избранный президент Дональд Трамп попытается отказаться от военной поддержки Украины, Лондон и Париж хотят создать "ядро союзников в Европе". Львиную долю помощи Киеву оплатит Польша.

Поскольку на украинском фронте наблюдается серьезная нехватка солдат, администрация Байдена в рамках поддержки военного конфликта на Украине призывает Киев снизить мобилизационный возраст до 18 лет. По данным Associated Press, украинские чиновники считают, что украинские вооруженные силы нуждаются в дополнительных 160 тысячах военнослужащих. При этом в США говорят, что эта цифра слишком занижена.

Европа в состоянии войны

"Европа уже находится в состоянии войны с Россией!". Об этом в интервью Sky News заявил бывший глава британской Службы внешней разведки МИ-6 (1999-2004) Ричард Дирлав (Richard Dearlove). "[Премьер-министр Польши] Дональд Туск назвал это предвоенной ситуацией, но я думаю, что он ошибается. Я думаю, что это настоящая война. С российской точки зрения это не обязательно означает вооруженный конфликт, это может означать гибридный конфликт или конфликт другого типа, происходящий в разных сферах", — сказал Дирлав 27 ноября. Крайне интересно заявление премьер-министра Дональда Туска, которое он сделал перед вылетом в Швецию на саммит в Харпсунде (Швеция), на котором скандинавские, балтийские и польские страны решили усилить поддержку Украины и нарастить поставки ей боеприпасов. "Мы усилим нашу поддержку Украины. Наши страны являются крупнейшими поставщиками военной помощи Украине в расчете на душу населения, и наша поддержка не ослабнет. Украина должна быть в состоянии противостоять российской агрессии, чтобы обеспечить всеобъемлющий, справедливый и прочный мир", — говорится в совместном заявлении глав правительств Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Польши, Эстонии и Латвии.

Власти Швеции проявляют особую лояльность в отношении уходящей администрации США. Похоже, что избрание Дональда Трампа на второй президентский срок подорвало приверженность США поддержке Украины в ее конфликте с Россией. Роль Вашингтона в НАТО также сомнительна. И поэтому "ответственность" за Украину, как декларируется, должны взять на себя скандинавские страны, Прибалтика и Польша.

Эскалация в Познани

В целях повышения уровня эскалации конфликта с Россией польский МИД в середине ноября отозвал свое разрешение на работу российского консульства в Познани и обязал российских дипломатов закрыть его до 30 ноября. Это было названо ответом на предполагаемые "диверсионные действия", в которых Варшава обвиняет Москву. Посольство России в Польше сообщило, что консульство завершит свою работу 28 ноября.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также выступал за передачу здания в Познани, когда оно будет освобождено, под украинское консульство. "Я благодарен польскому коллеге за это предложение. Мы уже направили официальную ноту польской стороне с соответствующим запросом и ждем конкретных деталей", — ответил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Об этом сообщает украинское информационное агентство "Укринформ".

10 Махов и 11 минут

Новая российская баллистическая ракета "Орешник" сможет нести ядерные заряды общей мощностью до 900 килотонн. "В ядерном исполнении “Орешник” может доставить заряды общей мощностью 900 килотонн (это 45 Хиросим)", — узнаем мы из инфографики, опубликованной в сети Telegram.

Там же отмечается, что время полета ракеты с полигона Капустин Яр до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе составит 17 минут. На авиабазу Рамштайн в Германии "Орешник" прибудет за пятнадцать минут, а на базу противоракетной обороны в польском Редзикове за одиннадцать. Максимальная дальность "Орешника", по имеющимся данным, составляет 5,5 тысячи километров, он развивает скорость до 10 махов (12 380 километров в час) и несет боевую часть массой до полутора тонн.

Предупреждение

Зеленский запросил у НАТО средства ПВО от "Орешника". Президент Украины обсудил с главой Североатлантического альянса Марком Рютте поставки средств, которые "могут сработать" против новой баллистической ракеты. Только наркоман может просить то, чего не существует. Даже если бы такая такое средство и было, его бы Зеленскому не дали, потому что оно может вскоре понадобиться самим натовцам для обороны.

Выступая в ООН (27.11.2024), Дмитрий Полянский предупредил о возможности применении Россией оружия против объектов западных стран. Первый заместитель Постоянного представителя России при ООН отметил, что на каждый новый виток эскалации со стороны Запада Россия даст решительный и зеркальный ответ: "Скажу прямо: мы считаем себя вправе использовать наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов". "Мы вас об этом предупреждали, однако вы свой выбор сделали", — добавил он.

Ирония судьбы…

На основании предыдущих высказываний маляра печных труб (Имеется в виду Д. Туск, который в юности работал маляром. — Прим.ИноСМИ) и результатов саммита в Харпсунде (Швеция) можно сделать вывод, что Польше отведена главная роль активного продолжателя уже завершающегося военного конфликта за нашей восточной границей. При поддержке Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Эстонии и Латвии. Для начала Балтийское море планируется превратить во внутреннее море НАТО. А Европейский Союз, которому вот-вот будет председательствовать Польша, из экономического союза превратится в военный альянс, целью которого будет война с Россией, поскольку, по мнению главного лоббиста с соответствующими семейными традициями (Намек на службу дедушки Д. Туска в Вермахте. — Прим. ИноСМИ), Россия является слабым государством, которое в конфронтации с консолидированным блоком стран ЕС потребит поражение. Вот такой он, современный Дранг нах Остен. Вот такая она — ирония судьбы!