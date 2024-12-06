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Flotprom

Третий морской танкер проекта 23130 спустили на воду

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На Невском судостроительно-судоремонтном заводе (входит в ОСК) спустили на воду средний морской танкер "Инженер-адмирал Котов". Как уточнили в пресс-службе Минобороны РФ, это третье судно проекта 23130, предназначенное для ВМФ России.

Напомним, что головной средний морской танкер проекта 23130 "Академик Пашин", построенный на Невском судостроительно-судоремонтном заводе, передали флоту в январе 2020 года.

Средний морской танкер "Инженер-адмирал Котов"

Кадр из видеосюжета ТАСС


Первый и второй серийные суда этого типа, "Василий Никитин" и "Инженер-адмирал Котов", заложили в 2021 и в 2022 годах соответственно. Еще один танкер, получивший наименование "Алексей Шеин", заложили в марте 2023 года. Все три серийных судна проекта 23130 строятся в рамках контракта с Минобороны РФ от 17 декабря 2020 года.

Танкер проекта 23130 – однопалубное судно с двойным корпусом в районе грузовых танков, способное ходить в северных широтах. Судно предназначено для перевозки как горючего для боевых кораблей, так и авиационного топлива и продуктов питания. Дальность плавания составляет 9000 морских миль, а одной из основных задач называется сопровождение авианесущих кораблей.

Танкер может без швартовки к другому судну или кораблю передавать или принимать несколько видов жидких грузов: дизельное топливо, мазут, керосин, масло, воду, а также принимать, хранить, транспортировать и передавать сухие грузы (продовольствие, шкиперское и техническое имущество) с помощью системы траверзной передачи грузов в море.

Длина танкера проекта 23130 – 130 метров, ширина – около 21 метра, максимальная скорость хода – 16 узлов. Автономность – 60 суток. Экипаж – 24 человека.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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