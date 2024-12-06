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ТАСС

В Шлиссенбурге спустили на воду морской танкер "Инженер-адмирал Котов"

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ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод»
ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» и достраивающиеся на нем суда. Справа сухогрузное судно проекта RSD49 смешанного «река-море» плавания «Пола Севастиана», строящееся по заказу ООО «Пола Райз» (Россия), в центре достраивающийся для ВМФ России головной средний морской танкер проекта 23130 "Академик Пашин", слева многофункциональный буксир-спасатель проекта MPSV12 «Бейсуг», строящийся для ФКУ «Дирекция Госзаказчика». Шлиссельбург, 29.06.2017.
Источник изображения: sudprom / forums.airbase.ru

Судно предназначено для приема, хранения, транспортировки и передачи различных жидких грузов для флота

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Средний морской танкер "Инженер-адмирал Котов", строящийся для Военно-морского флота на предприятии на Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) "Невский судостроительно-судоремонтный завод", спущен на воду. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На Невском судостроительно-судоремонтном заводе ОСК состоялся спуск на воду среднего морского танкера "Инженер-адмирал Котов" для Военно-морского флота России. Новое судно станет третьим средним морским танкером проекта, не имеющего аналогов на территории Российской Федерации. Строительство осуществляется в соответствии с государственным контрактом для Министерства обороны РФ", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что танкер предназначен для приема, хранения, транспортировки и передачи различных жидких грузов для флота: мазута, дизтоплива, моторного масла, авиационного керосина, пресной воды. Также возможна перевозка сухих грузов, в том числе различного технического и шкиперского имущества, продуктов питания.

"Данное событие очень важно для Военно-морского флота. Преимущество данных танкеров - это возможность одновременного осуществления заправки трех кораблей на ходу. Его основное предназначение - это обеспечение дальних походов кораблей в дальних океанских и морских зонах", - заявил в ходе мероприятия начальник службы вспомогательного флота Главного командования ВМФ капитан 1 ранга Анзор Дандамаев, слова которого приводят в ведомстве.

В министерстве отметили, что судно способно без швартовки к другому кораблю передавать и принимать жидкие грузы, а также осуществлять прием, хранение, транспортировку и передачу сухих грузов с помощью системы траверзной передачи грузов в море. Функциональные возможности танкера позволят ему выдавать горючее одновременно трем судам, идущим от него на расстоянии от 50 до 100 метров на борт или кильватерным способом.

Танкеры данного проекта - самые большие суда, когда-либо спускавшиеся на воду за всю историю Невского ССЗ, которому в 2024 году исполнилось 111 лет. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
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