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ТАСС

Путин ожидает, что диверсификация работы ОПК потребуется уже в ближайшем будущем

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Президент России Владимир Путин работает за столом
Президент России Владимир Путин работает за столом.
Источник изображения: © AP Photo / Alexei Nikolsky

Как пояснил глава государства, это нужно, чтобы избежать дублирования усилий и распыления ресурсов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Диверсификация работы российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) может быть проведена уже в ближайшем будущем, заявил президент РФ Владимир Путин на Совете по нацпроектам.

"При развитии приоритетных технологических направлений - там, где это возможно, - надо обеспечить увязку работ, проводимых в гражданском сегменте и в оборонной сфере", - подчеркнул он.

Как пояснил глава государства, это нужно, чтобы избежать дублирования усилий и распыления ресурсов. "Кроме того, и дальше, в будущем - думаю, что в ближайшем будущем, - нужно будет решать вопросы диверсификации работы оборонно-промышленного комплекса и отдельных предприятий. И нужно закладывать уже сегодня эти возможности", - поставил задачу президент. 

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