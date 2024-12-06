Герасимов уведомил США об учениях ВМФ и ВКС в Средиземном море

Фрегат ВМФ РФ "Адмирал Макаров" во время учений в Средиземном море.

Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что учения включают пуски высокоточных ракет

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в телефонном разговоре с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Чарльзом Брауном уведомил его об учениях российских Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) в Средиземном море, включающих пуски высокоточных ракет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"27 ноября т. г. по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерала армии В. В. Герасимова и председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Чарльза Брауна. В ходе беседы американская сторона была уведомлена об учениях в восточной части Средиземного моря группировок сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России с выполнением практических стрельб и пусков высокоточных ракет", - сообщили там.

В ведомстве подчеркнули, что американская сторона уведомлена в целях предотвращения возможных инцидентов в связи с нахождением вблизи района учений кораблей США и НАТО.