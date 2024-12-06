Борисов: у системы "Млечный путь" нет понятия полной мощности

Российская система обеспечения безопасности космической деятельности будет "развиваться и развиваться", отметил глава Роскосмоса

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российская система обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном пространстве "Млечный путь" не имеет понятия полной мощности - она будет развиваться, чтобы засекать все больше объектов, сообщил журналистам глава Роскосмоса Юрий Борисов.

"Она будет только развиваться и развиваться. У нее нет понятия полной мощности. Чем больше объектов и чем они мельче - она будет определять, тем надежность этой системы будет выше", - ответил Борисов на вопрос ТАСС.