В войне с Россией британская армия будет уничтожена за полгода, считает министр по делам ветеранов (The Telegraph UK, Великобритания)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и генерал-лейтенант Эндрю Харрисон инспектируют новобранцев парашютно-десантного полка в гарнизоне Каттерик 3 мая 2024 года.

Полковник Алистер Карнс предупредил, что в случае войны с Россией британская армия будет уничтожена за "полгода или год", пишет The Telegraph. Читатели не согласны: они дают Британии кто шесть недель, кто шесть минут. Да и защищать особенно нечего.

Даниэлла Шеридан (Danielle Sheridan)

Если ей придется воевать с Россией, британская армия будет уничтожена за “полгода или год”, предупредил министр по делам ветеранов.

Полковник Алистер Карнс, бывший морской пехотинец и действующий резервист, сказал, что Великобритания не справится с потерями, которые несут силы Кремля <…>.

На конференции по резервам он сказал: “В масштабной войне — не ограниченной интервенции, а обширном конфликте вроде украинского — наша армия, при нынешнем уровне потерь, даже как часть более обширной многонациональной коалиции будет уничтожена за полгода или год”.

Сегодня британская армия насчитывает 72 510 постоянных военнослужащих, и это ее наименьшая численность с наполеоновских времен.

Однако полковник Карнс сказал: “Это отнюдь не значит, что нам нужна большая армия — это значит, что в случае кризиса нам предстоит стремительно наращивать глубину и массу”.

“Совершенно решающее, поистине принципиальное значение тут имеют резервы. Без них мы не сможем ни нарастить массу, ни выполнить множество оборонительных задач”, — добавил он.

Комментарии министра у многих вызовут тревогу. Ранее, минувшим летом, начальник Генерального штаба генерал сэр Роланд Уокер предупредил, что Британия должна быть готова вести большую войну в ближайшие три года.

Он сказал, что армия должна стремительно модернизироваться, чтобы удвоить боевую мощь к 2027 году и утроить ее к концу десятилетия.

Генерал сэр Роланд также предупредил, что ко второй половине этого десятилетия Россия, Китай и Иран могут сплотиться, чтобы сообща надавить на Запад и достичь своих индивидуальных целей.

Ранее бывший глава армии генерал сэр Патрик Сандерс предостерег, что сегодняшняя Великобритания не сможет вести полномасштабную войну.

Генерал сэр Патрик сказал: “Сможем ли мы собрать две бригады, которые когда-то захватили Фолклендские острова? Разумеется, сможем. Но сможем ли мы их туда доставить? Получим ли мы оперативную группу, которая этого добилась, и сможем ли ее поддерживать? Нет”.

В январе он также предупредил, что если Великобритания вступит в войну, то британцам грозит возвращение призыва на воинскую службу, поскольку ее действующая армия слишком мала.

Глава Стратегического командования Великобритании генерал сэр Джим Хокенхалл также подчеркнул на конференции решающую роль армейского резерва, чья численность составляет 25 814 человек.

Он также призвал армию пересмотреть возраст выхода на пенсию, чтобы не терять без нужды кадровых военных.

Генерал сэр Джим сказал: “Мысль, что, достигнув определенного возраста, человек больше не может вносить свою лепту, устарела. Мы должны ценить разнообразие и позаботиться о том, чтобы процедуры это допускали”.

Он сказал, что это ощущается “особенно остро”, когда теряешь людей на пике карьеры в области кибербезопасности.

Генерал сэр Джим также подчеркнул сложность набора резервистов, назвав это “путаным вопросом”.

Действующие механизмы он раскритиковал за сложность, назвав “дьявольской работой”.

“Мы должны их упростить”, — заключил он.

Бывший заместитель верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал сэр Джеймс Эверард на том же мероприятии предупредил: “Хотя наша страна и не находится в состоянии войны, мы должны действовать так, словно мы воюем”.

Обсуждая конфликт на Украине, генерал сэр Джеймс добавил: “Россия мобилизует больше сил, чем теряет, а Украина, наоборот, теряет больше, чем мобилизует”.

Официальный представитель премьер-министра сообщил, что министр обороны Джон Хили ранее сетовал, что вооруженные силы достались нынешнему правительству от предыдущего в плачевном состоянии.

Представитель добавил: “Вот почему бюджет предусматривает миллиарды фунтов на военные нужды и вот почему мы проводим стратегический обзор обороны — чтобы убедиться, что у нас есть необходимые возможности и инвестиции для защиты нашей страны”.

Комментарии читателей:

Robert Postans

Даже удивительно, что нас хватит так надолго.

Huge Grant

Шесть недель — от силы!

Cl Ks

Шесть минут!

Not a Bot

Давайте сначала определимся, что вообще такое страна. Потому что в нынешнем виде мы — лишь многокультурный плацдарм с дырявыми границами и взаимозаменяемым населением.

Graeme Anderson

В общем, ясно. Вояки просят побольше деньжат.

Alien One

Я на этот счет не морочусь. Такими темпами при лейбористах страна все равно схлопнется через полгода — и защищать будет нечего!

Janet Shepherd

Чудесно, давайте расскажем врагам, какие мы слабые и жалкие. Заодно собственный боевой дух укрепим, ага.

Brian Anderson

Да мы все равно воевать больше никогда не сможем. Армия набита стариками, у которых голова не работает и память подводит.

Robert Dimmack

А у нас и армия есть? Ну и ну, ни за что бы не подумал...

Al Gee

Да и защищать-то в общем нечего.

Julian Hancock

А какой, простите, сценарий они имеют в виду? Когда Россия, Китай или Иран прорвутся в Европу и атакуют Великобританию с моря? Или другой, когда силы Великобритании в одностороннем порядке (то есть не как часть международных сил) вторгнутся в одну из этих стран или даже несколько?

David Anderson

Россия нам не враг. Враги уже здесь, и они засели в административных зданиях в Лондоне и Вестминстере.

Gra Boothman

Да мы уже, считай, сдались. Открытые границы, инклюзивные законы... Мы уже выбросили белый флаг.

Pongo Twistleton

70 000... Вся наша армия уместится на стадионе “Уэмбли” — еще и место останется.

Patrick Wehrle

Да и кто вообще захочет воевать за эти мультинациональные корпорации, неомаоистскую идеологию и ничтожеств в правительстве?

David Pilkington

И чем занят Стармер? Будь я Путиным, я бы уже готовил коварный план. Эй, братишки, вот вам надувная лодка. Великобритания на том берегу пролива. Do svidanya!

Occam’s Razor

Наши силы будут истреблены — зато получат высший балл за разнообразие и феминизм.

Gregiry Edelston

Блестящая идея, война с русскими. Давайте отправим всю нашу молодежь в мясорубку!

David Moore

Да русские сами сдадутся, завидев полчища боевых гомиков и “радужных” коммандос, которые будут задирать юбки перед первым встречным.