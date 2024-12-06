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Известия.ru

Глава «Роскосмоса» заявил о готовности сделать ракеты «Орешник» еще мощнее

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Борисов: «Роскосмос» сделает «Орешник» настолько мощным, насколько нужно МО РФ

«Роскосмос» готов сделать баллистические ракеты средней дальности «Орешник» настолько мощными, насколько потребуется Минобороны России, заявил 5 декабря генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов.

«Сколько нужно Министерству обороны, столько и сделаем», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможности наращивания мощности «Орешника» и улучшения его характеристик.

Ранее, 1 декабря, Борисов заявил, что у России есть все возможности, чтобы обеспечить Минобороны ракетами «Орешник» в необходимом количестве.

Президент России Владимир Путин сообщил 21 ноября, что в ответ на эскалацию со стороны западных стран на Украине в боевых условиях прошло испытание баллистической ракеты «Орешник» — одной из новейших российских ракетных систем средней дальности.


В последующие дни глава государства уточнил, что Россия продолжит эти испытания, а решение о серийном производстве ракет уже принято. Он также раскрыл, что у «Орешника» 10 разделяющихся блоков, которые атакуют цель, и всё находящееся в эпицентре взрыва превращается в пыль.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
1 комментарий
№1
06.12.2024 03:21
Ну раз умеют увеличить мощность, надо строить вообще кратно больше.
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