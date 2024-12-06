МиГ-31И теперь несет гиперзвуковые ракеты (The National Interest, США)

TNI: МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами прошли учения в Средиземном море

Министерство обороны России заявило, что истребитель-перехватчик МиГ-31 останется на вооружении до 2030 года и дольше, пишет TNI. Эта скоростная боевая птица наверняка пролетает еще много лет — теперь и с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Питер Сучу (Peter Suciu)

МиГ-31 КБ Микояна (по классификации НАТО: Foxhound или “Лисогон”) слывет быстрейшим из действующих боевых самолетов в мире. Он находится на вооружении уже более четырех десятилетий, а последняя модификация МиГ-31И недавно прошла модернизацию и получила систему дозаправки в воздухе для увеличения боевого радиуса. Кроме того, истребитель-перехватчик будет вооружен гиперзвуковой ракетой “Кинжал”.

Во вторник ВМФ и ВКС России объявили, что вооруженные этими ракетами МиГ-31И примут участие в совместных учениях в восточном Средиземноморье.

“Всего в учении будет задействовано свыше 1000 военнослужащих, 10 кораблей и судов обеспечения, 24 летательных аппарата, включая истребители МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и береговой ракетный комплекс “Бастион””, — сообщило российское Министерство обороны.

Президент России Владимир Путин представил миру ракету Х-47М2 “Кинжал” 1 марта 2018 года, назвав ее первым в мире маневрирующим гиперзвуковым оружием. Российский лидер заявил, что остановить ее невозможно, однако насчет ее эффективности возникли вопросы.

Российские учения в теплых водах

Учения начались в воскресенье и проводились под руководством адмирала Александра Моисеева “с соблюдением действующих норм международного права, а также соглашений с иностранными государствами о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод, а также в воздушном пространстве над ними”, говорится в сообщении Минобороны.

Российские СМИ также сообщили, что корабли ВМФ России провели испытательные пуски гиперзвуковой ракеты “Циркон” и крылатой ракеты “Калибр”, при этом крылатая ракета “Оникс” была запущена из “определенного района на побережье Средиземного моря”. Хотя Кремль не пояснил, ни откуда был произведен пуск, ни где базировались самолеты, скорее всего, это были военно-морские объекты России в сирийском Тартусе.

МиГ-31И — гиперзвуковая боевая птица

Хотя МиГ-31 совершил свой первый полет почти полвека назад и поступил на вооружение в далеком 1982 году, он постоянно модернизировался. Всего было произведено 519 самолетов, большинство из которых осталось в эксплуатации в ВКС России.

В советское время эти самолеты не экспортировались, но, как сообщается, после распада Советского Союза около 30 достались “в наследство” ВВС Казахстана.

Совсем недавно, в 2007 году, российская союзница Сирия попыталась приобрести экспортную модель — МиГ-31Э. Однако нехватка средств у Дамаска и давление со стороны Израиля сорвали сделку. Хотя турецкие СМИ сообщили о передаче шести самолетов, Россия продажу МиГ-31 Сирии отрицает. Вероятнее, что Россия эксплуатирует нераскрытое количество перехватчиков со своей базы в ближневосточной стране.

Министерство обороны России заявило, что МиГ-31 останется на вооружении до 2030 года и позже, а, учитывая, что теперь он может нести гиперзвуковое оружие, эта скоростная боевая птица наверняка пролетает еще много лет.

Питер Сучу — писатель из Мичигана. За двадцатилетнюю карьеру в журналистике он опубликовал более 3 200 статей в четырех десятках журналов, газет и сетевых изданий. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных отношениях. Также публиковался в Forbes и Clearance Jobs