WSJ: Ермак ведет в США переговоры с командой Трампа на тему конфликта с Россией

Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак ведет в США переговоры с командой Трампа, пишет The Wall Street Journal. Цель дискуссий — уменьшить расхождения по вопросу урегулирования украино-российского конфликта. Пока разногласия весьма значительны.

Лара Селигман

Бретт Форрест (Brett Forrest), Вивиан Салама (Vivian Salama)

Украинские официальные лица ведут переговоры на высоком уровне с готовящейся к переезду в Белый дом администрацией Трампа в попытке сузить серьезные разногласия по вопросу урегулирования конфликта с Россией. Они начали переговорный процесс еще до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа.

Высокопоставленный помощник украинского президента Владимира Зеленского встретился в среду с Китом Келлогом, которого Трамп решил назначить специальным представителем по России и Украине, и с будущим советником по национальной безопасности Майком Уолцем. Об этом рассказал один чиновник из переходной команды Трампа и некоторые осведомленные источники.

К переговорам присоединился избранный вице-президент Дж. Д. Вэнс.

Келлог заявил о поддержке усилий администрации Байдена по срочным поставкам оружия на Украину, заявив, что это даст Трампу рычаги давления на Москву в переговорах об урегулировании. При этом команда Трампа не проявила особого интереса к приглашению Украины в Организацию Североатлантического договора, хотя Зеленский считает членство в НАТО важнейшей гарантией безопасности от будущей российской агрессии.

Ближайший советник Зеленского Андрей Ермак находится в Вашингтоне с целью налаживания отношений с помощниками Трампа, о чем рассказали информированные источники. В среду он встретился во Флориде с будущим руководителем аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. Украина, обескровленная почти трехлетним вооруженным конфликтом с Россией, намерена сообщить о своей готовности к миру.

"Но это должен быть прочный мир, — сказал один источник, знакомый со взглядами Киева. — Нестабильный, временный мир противоречит интересам США и Украины".

Зеленский недавно дал понять, что Украина может согласиться на прекращение огня, если ей будет разрешено вступить в НАТО. Киев будет стремиться вернуть занятую Россией украинскую территорию посредством дипломатического давления, а не силой, на чем он ранее настаивал.

Зеленский сказал, что остающимся под контролем украинского правительства областям должно быть предложено членство в НАТО, чтобы Киев мог рассмотреть вопрос о прекращении, как он выразился, "горячей фазы". Хотя Украина будет и дальше требовать возврата всех территорий, Зеленский заявил в недавнем интервью Sky News, что Киев будет стремиться "вернуть их дипломатическим путем".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил во вторник, что Киев отвергнет любые гарантии безопасности, кроме членства в НАТО. "Мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или замены", — написал Сибига в письме 32 членам НАТО.

Советники Трампа обсуждали мирные планы, в которых признается контроль России примерно над 20% украинской территории. Эти планы также закрывают двери в НАТО перед Украиной – по крайней мере на данный момент.

"Украинцы излагают свою максималистскую позицию в преддверии возможных переговоров, — сказал Луциан Ким, работающий аналитиком по Украине в Международной кризисной группе, занимающейся урегулированием конфликтов. — На самом деле, они наверняка осознают, что до членства в НАТО им далеко. Но почему они должны признавать это до того, как начнутся переговоры?"

Позиция Келлога по созданию условий для переговоров о прекращении военных действий имеет нюансы. Он и еще один ветеран первой администрации Трампа в начале этого года предложили приостановить поставки оружия из США на Украину, чтобы убедить Киев вступить в мирные переговоры с Россией. На этой неделе он сказал, что ускорение поставок оружия президентом Байденом укрепляет позицию Трампа на переговорах с Москвой.

"Чем больше администрация Байдена делает это, тем больше у избранного президента появляется возможностей сделать то, что он хочет делать, — сказал Келлог в интервью Fox News. — Все основано на рычагах воздействия. Президент понимает это, и он собирается использовать это к собственной выгоде".

После вступления в должность Трамп должен будет решить, продолжать или нет помощь Киеву. Чиновники Байдена ускоряют поставки оружия на Украину, но им не хватит времени до окончания срока его полномочий, чтобы полностью потратить оставшиеся 6,5 миллиарда долларов из утвержденного пакета помощи на поставку оружия и техники со складов Пентагона.

Россия наращивает темпы наступления на растянутые оборонительные порядки украинской армии. При помощи 10 000 солдат из Северной Кореи российские войска освободили примерно половину захваченной ВСУ территории в Курской области (в Кремле назвали информационной уткой утверждения западной прессы, что Северная Корея отправляет своих военных на специальную военную операцию – прим. ИноСМИ). Но Москва не добилась перелома ни на занятом киевскими войсками востоке Украины, ни в Курской области, хотя и несет там серьезные потери.

Российский президент Владимир Путин ранее исключил участие Москвы в мирных переговорах, если Украина не выполнит ряд ее требований.

С тех пор как почти три года назад начались военные действия между Украиной и Россией, Ермак является правой рукой Зеленского. Он представляет Украину как конструктивного и стремящегося к миру партнера, а не как препятствие на пути его достижения, говорят люди, знакомые с его выступлениями.

Отчасти это является отражением недовольства Киева теми ограничениями, которые наложила на военную помощь администрация Байдена.

"В Киеве очень недовольны уходящей администрацией, — сказал Ким. — Администрация Трампа дала людям в Киеве надежду на прорыв. Вопрос в том, как он будет выглядеть. Но уже сейчас ясно, что существующему положению дел придет конец".

Свой материал для статьи предоставил Джеймс Марсон (James Marson).