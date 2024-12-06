Bloomberg: в Европе думают над тем, как достичь прекращения огня на Украине

Союзники Киева отказались от победных сценариев и задумались, как добиться прекращения огня, сообщает Bloomberg. Теперь в Брюсселе обсуждают, как защитить Украину, но не спровоцировать Путина. Членство в НАТО уже даже не обсуждается.

Иэн Марлоу (Iain Marlow), Андреа Палашано (Andrea Palasciano)

Союзники Украины переключили внимание с поиска победных сценариев на попытки поставить президента Владимира Зеленского в оптимальную позицию для отражения российского наступления и возможных переговоров о прекращении огня, сообщили осведомленные источники.

На данном этапе это означает, что НАТО с удвоенной энергией отправляет оружие в разоренную страну. Тем временем силы Киева понемногу сдают позиции, усиливая страх, что возможное перемирие заморозит конфликт, и некоторые районы Украины останутся под контролем путинских войск.

Владимир Путин доселе не выказал готовности обсуждать прекращение огня, однако возвращение в Белый дом Дональда Трампа вынудило союзников по НАТО сосредоточиться на том, как укрепить политическую волю для продолжения почти трехлетнего конфликта, поскольку моральный дух защитников уже начал угасать.

И если на встрече в Брюсселе на этой неделе министры иностранных дел обсуждали наращивание военных поставок, то правительства уже начали рассматривать различные сценарии переговоров по прекращению боевых действий, говорят осведомленные источники.

Помимо прочего, обсуждаются гарантии безопасности, чтобы защитить Украину, не провоцируя Путина, сообщают источники. Все они говорили на условиях анонимности, учитывая деликатность вопроса с точки зрения политики и безопасности и частный характер дискуссий.

Один из возможных вариантов прекращения огня — это создание демилитаризованной зоны. Охранять и патрулировать ее, вероятно, предстоит европейским войскам, по словам одного высокопоставленного дипломата НАТО.

Обсуждения развернулись на фоне признания, что ситуация на Украине зыбкая, а переговоры должны начаться в ближайшее время, по словам другого высокопоставленного западного дипломата. Для европейских союзников эти сценарии — еще и возможность доказать Трампу, что они не потеряют актуальности, если переговоры о прекращении огня в итоге воплотятся в жизнь.

На фоне частных обсуждений сценариев окончания конфликта генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в среду попытался сосредоточиться на переброске оружия на Украину, отложив в сторону контуры любого мирного урегулирования.

“Мы должны сделать больше, чем просто удержать Украину в бою, — заявил Рютте в заключительной речи на встрече НАТО. — Мы должны оказать достаточную поддержку, чтобы изменить траекторию этого конфликта раз и навсегда”.

“Под изменением траектории мы подразумеваем, что там, где линия фронта сейчас смещается на запад, мы должны убедиться, что Украина окажется в позиции силы, когда дело дойдет до потенциальных переговоров”, — добавил он.

Сам Зеленский в недавних интервью дал понять, что необходимо дипломатическое решение, и сам он примет прекращение боевых действий, если части восточной Украины останутся под контролем противника. Что характерно, недавние опросы свидетельствуют о том, что с таким исходом смирилось бы большинство украинцев.

“Признание Зеленского, что Украина не сможет освободить все занятые Россией территории военным путем, — это не просто осознание реальности, — сказал аналитик Международной кризисной группы и автор недавно опубликованной книги “Месть Путина: почему Россия ввела войска на Украину” Люциан Ким. — Это еще и сигнал готовности к будущим мирным усилиям второй администрации Трампа”.

Ключевой момент для Зеленского (и помеха для НАТО) — его требование к альянсу предоставить гарантии безопасности подконтрольным Киеву частям страны, а также неопределенная перспектива вернуть утраченную территорию позже “дипломатическим путем”.

В воскресенье украинский президент заявил, что приглашение в альянс должно распространяться на всю страну в пределах международно признанных границ. Прошлый опыт Украины с гарантиями безопасности, предоставленными совместно Россией, США и Великобританией в Будапештском меморандуме 1994 года в обмен на отказ Киева от ядерного арсенала советских времен, оказался горьким: в итоге Путин ввел войска (авторы "забывают" сообщить читателям, что России в январе 2022 года США и НАТО отказали в гарантиях безопасности, что и послужило причиной СВО. – Прим. ИноСМИ).

Членство Украины в НАТО — с гарантией коллективной безопасности, что нападение на одного из членов трактуется как война против всего альянса — в краткосрочной перспективе даже не обсуждается. Кроме того, это явная красная линия для Путина, который видит соседстве с НАТО угрозу своей стране, а Украину считает неотъемлемой частью своей сферы влияния.

Вместо этого Киеву понадобятся гарантии безопасности, которые обяжут США или других союзников прийти на его защиту, если Россия нарушит прекращение огня.

Это выходит за рамки действующих обязательств США и десятков союзников по укреплению вооруженных сил Украины в долгосрочной перспективе, в том числе через обучение военных.

За наращиванием сил Киева и разрешением ВСУ бить в тыл России западным оружием стоит в том числе стремление убедить Путина, что переговоры лучше боевых действий, — однако сейчас это маловероятно, поскольку российские войска продолжают наступать.

“Мы не намерены ничего приукрашивать”, — заявил глава рабочей группы по координации помощи Киеву при Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг. По его словам, Россия перехватывает инициативу “на всех фронтах, во всех областях” и непрерывно расширяет подконтрольную территорию. Это касается и ключевого транспортного узла Покровск (Красноармейск): его, как он считает, ВСУ оставят к началу следующего года.

По словам высокопоставленного представителя НАТО, темпы продвижения России ускорились, усугубив натиск на линии фронта ВСУ. И России <…> удается набирать по 30 000 новобранцев в месяц, сохраняя преимущество в живой силе.

“Путин явно одерживает верх и никаких переговоров не желает”, — заявил посол Эстонии при НАТО Юри Луйк в интервью государственной телерадиовещательной компании ERR.

Недавний всплеск военной помощи (включая передачу артиллерийских снарядов, ракет, наземных мин и систем противовоздушной обороны) объясняется в том числе тревогой уходящей администрации Джо Байдена, что победа России придаст дерзости союзникам Москвы Китаю, Ирану и Северной Корее.

Генсек НАТО Рютте заявил в интервью "Файнэншл таймс" на этой неделе, что озвучил Трампу аналогичное предупреждение о соперниках Америки в ходе недавнего визита в резиденцию избранного президента во Флориде.

По словам старшего политолога в корпорации РЭНД Сэмюэля Чарапа, даже если не брать во внимание победу Трампа, который последовательно критиковал многомиллиардную помощь Украине со стороны США, то кадровый голод и тающие арсеналы в любом случае привели бы к началу переговоров в следующем году.

“Украине не хватает людей, чтобы остановить российское наступление, а Западу мало что осталось предложить с точки зрения запасов оружия”, — сказал Чарап.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл на этой неделе в Брюссель, чтобы обсудить защиту Украины в долгосрочной перспективе, несмотря на цейтнот.

“Можете рассчитывать на меня и на нас”, — сказал Блинкен Рютте перед встречей. “До 20 января”, — добавил он, имея в виду последний день Байдена в должности.

Статья написана при участии Натальи Дроздяк, Арне Делфса, Кевина Уайтлоу и Патрика Донахью