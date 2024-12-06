«Не хватает опытного персонала»: срыв поставок подлодок типа S-80 грозит Испании потерей заказчиков

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Ход реализации проекта строительства подлодок класса S-80 Plus грозит нанести удар по испанскому судостроению, которое демонстрирует потерю компетенций.
Первая субмарина этого типа S-81, заложенная в 2007 году на верфи местного концерна Navantia, должна была быть передана ВМС Испании ещё в 2011 году, однако споры о подрядчиках и бюджетный кризис в стране сдвинули сроки вправо. Затем, в 2013 году, было обнаружено, что инженеры Navantia неверно рассчитали массу ПЛ, превысив её примерно на 100 тонн. Учитывая, что субмарина должна была весить 2000 т, такого перегруза было достаточно для её затопления.
- заявили тогда в парламенте.
Для решения этой проблемы Navantia удлинила корпус ПЛ, что обеспечило дополнительную плавучесть и увеличило водоизмещение на 100 т. Однако возникла очередная неприятность – не была готова ВНЭУ «нового поколения» BEST, работающая не на водороде, а на этаноле. В итоге она была установлена на субмарину, как указывалось, в «нестандартной комплектации» и подлежит замене при проведении первого капремонта.
S-81 была передана ВМС Испании только в ноябре 2023 года.
- заявили в связи с этим в Navantia.
В военном ведомстве ожидали, что после многолетней доводки головной S-81 у подрядчика не возникнет трудностей с постройкой последующих ПЛ проекта. Однако сроки снова начали срываться.
- заявила министр обороны Маргарита Роблес.
Источник изображения: topwar.ru
Теперь передача флоту трёх оставшихся ПЛ класса S-80 ожидается только в 2026-2029 годах вместо 2024-2028 годов.
- говорится в испанской прессе.
В настоящее время в эксплуатации находится только одна ПЛ Galerna, спущенная на воду в конце 1981 года и проработавшая 41 год. S-81 до сих пор не достигла боеспособности [и, по всей видимости, не достигнет её вплоть до получения полноценной ВНЭУ].
- говорится в прессе.
Много проблем доставляют субподрядчики, не способные уложиться в сроки. Министр обороны отметила, что «обеспокоена задержками» в реализации проекта:
Как отмечается в местной прессе, проблема касается не только флота, но и потенциального экспорта субмарин. Индия, Канада и Польша проявили большой интерес к испанскому проекту. Как утверждают в Navantia, класс S-80 является наиболее совершенным в мире типом обычных (неатомных) подлодок.
- делают вывод в прессе.