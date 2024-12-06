«Не хватает опытного персонала»: срыв поставок подлодок типа S-80 грозит Испании потерей заказчиков

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Ход реализации проекта строительства подлодок класса S-80 Plus грозит нанести удар по испанскому судостроению, которое демонстрирует потерю компетенций.

Первая субмарина этого типа S-81, заложенная в 2007 году на верфи местного концерна Navantia, должна была быть передана ВМС Испании ещё в 2011 году, однако споры о подрядчиках и бюджетный кризис в стране сдвинули сроки вправо. Затем, в 2013 году, было обнаружено, что инженеры Navantia неверно рассчитали массу ПЛ, превысив её примерно на 100 тонн. Учитывая, что субмарина должна была весить 2000 т, такого перегруза было достаточно для её затопления.

Может правительство отдаст подлодку врагу, чтобы мы могли выиграть у него следующую войну?

- заявили тогда в парламенте.

Для решения этой проблемы Navantia удлинила корпус ПЛ, что обеспечило дополнительную плавучесть и увеличило водоизмещение на 100 т. Однако возникла очередная неприятность – не была готова ВНЭУ «нового поколения» BEST, работающая не на водороде, а на этаноле. В итоге она была установлена на субмарину, как указывалось, в «нестандартной комплектации» и подлежит замене при проведении первого капремонта.

S-81 была передана ВМС Испании только в ноябре 2023 года.

Испания совершила качественный скачок в своих оборонных возможностях и в своей промышленной и технологической базе

- заявили в связи с этим в Navantia.

В военном ведомстве ожидали, что после многолетней доводки головной S-81 у подрядчика не возникнет трудностей с постройкой последующих ПЛ проекта. Однако сроки снова начали срываться.

Задержки в строительстве S-82 превышают разумные сроки

- заявила министр обороны Маргарита Роблес.

Источник изображения: topwar.ru

Теперь передача флоту трёх оставшихся ПЛ класса S-80 ожидается только в 2026-2029 годах вместо 2024-2028 годов.

Всё это влияет не только на отчет о прибылях и убытках и престиж верфи Картахены, но и на ВМС, которые остались с сильно уменьшенным флотом субмарин

- говорится в испанской прессе.

В настоящее время в эксплуатации находится только одна ПЛ Galerna, спущенная на воду в конце 1981 года и проработавшая 41 год. S-81 до сих пор не достигла боеспособности [и, по всей видимости, не достигнет её вплоть до получения полноценной ВНЭУ].

Казалось, что дело пойдёт быстрее, учитывая уже завершенную постройку S-81. Однако решающее влияние оказывает нехватка персонала с достаточным опытом для реализации проекта такого масштаба

- говорится в прессе.

Много проблем доставляют субподрядчики, не способные уложиться в сроки. Министр обороны отметила, что «обеспокоена задержками» в реализации проекта:

Мы очень опаздываем. У нас очень многое поставлено на карту в производстве этих кораблей.

Как отмечается в местной прессе, проблема касается не только флота, но и потенциального экспорта субмарин. Индия, Канада и Польша проявили большой интерес к испанскому проекту. Как утверждают в Navantia, класс S-80 является наиболее совершенным в мире типом обычных (неатомных) подлодок.

Однако головная ПЛ ещё не введена в эксплуатацию и имеются проблемы со строительством трёх других единиц, что играет против испанской компании и её интересов на международном рынке

- делают вывод в прессе.