Минобороны Чехии заключило контракт на закупку новой партии танков "Леопард-2A4"

ЦАМТО, 5 декабря. Минобороны Чехии 3 декабря объявило о заключении контракта на закупку 14 основных боевых танков "Леопард-2A4". Их поставит немецкая компания Rheinmetall Landsysteme GmbH.

Контракт с представителями Rheinmetall Landsysteme GmbH от чешской стороны подписал генеральный директор подразделения вооружений и закупок Минобороны Чехии Любор Куделка.

Ранее власти Германии уже подписали соглашения о передаче Чехии 28 танков "Леопард-2A4" и двух БРЭМ "Буффел-3" из состава ВС в качестве компенсации за военную помощь Украине. После реализации нового контракта в составе ВС Чехии будут состоять 42 танка "Леопард-2A4" и две БРЭМ "Буффел-3".

Предметом нового контракта является поставка 14 танков, включая оснащение системами связи и информации, поставку сопутствующего оборудования, материалов и начального комплекта боеприпасов. Стоимость контракта составляет 3,98 млрд. крон (без НДС). Танки будут поставлены до конца 2026 года. Одновременно Минобороны Чехии завершает переговоры о контракте, который обеспечит в перспективе возможность обслуживания этих танков на территории страны компаниями чешской оборонной промышленности.

Закупка танков "Леопард-2A4" осуществляется в соответствии с планами повышения обороноспособности Чехии, включая "Стратегию безопасности Чешской Республики до 2023 года", "Стратегию обороны Чехии" и "Долгосрочный прогноз обороны до 2035 года".

ОБТ "Леопард-2A4" заменят в Сухопутных войсках танки Т-72M4CZ советской разработки, которые не соответствуют современным требованиям к огневой мощи и защите экипажа.

По замыслу, покупка наиболее распространенных в НАТО танков "Леопард" обеспечит более тесное сотрудничество с союзниками, упростит ремонт, модернизацию и поставки запасных частей. Унификация калибра вооружения также является преимуществом.

Благодаря полному перевооружению 73-го танкового батальона на немецкие танки в составе ВС Чехии появится полный танковый батальон стандарта НАТО. Если ранее на вооружении ВС Чехии имелось 30 танков Т-72М4CZ, то сейчас количество немецких танков возрастет до 42 ед. Поставка первых 28 танков будет завершена к концу 2025 года.