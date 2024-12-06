Глава МО Нидерландов считает, что Украина проигрывает в конфликте с РФ

Украинская энергетическая инфраструктура постоянно подвергается атакам, а ВС РФ занимают все больше территорий на востоке и наращивают военную мощь, отметил Рубен Брекельманс

ГААГА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия взяла инициативу в украинском конфликте, считает министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

"Можно даже сказать, что Украина проигрывает войну", - заявил глава оборонного ведомства, чьи слова приводит информационное агентство Нидерландов ANP.

Во время дебатов в парламенте Брекельманс обратил внимание на то, что РФ занимает все больше территорий на востоке, а "военная мощь России увеличивается". При этом энергетическая инфраструктура Украины постоянно подвергается атакам ракетами и беспилотниками.

В этом контексте оппозиция задала вопрос о том, почему Нидерланды не оказывают больше помощи Украине. В ответ на это глава Минобороны отметил, что ведомство имеет достаточно средств, чтобы помочь Киеву. Основным препятствием он назвал большой международный спрос на оружие, приведя в пример отсутствие "ракет Patriot" на рынке.

Согласно данным Минобороны Нидерландов, к настоящему времени общий объем оказанной Украине военной помощи достиг 3,76 млрд евро. В эту сумму входят поставки истребителей F-16 и снаряжения для них, танков, артиллерийских установок и бронированных автомобилей.