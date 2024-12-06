Гибкий комплекс для различных сценариев. Зарубежные СМИ о кадрах "Циркона" крупным планом

Недавнее видео, опубликованное Министерством обороны РФ, впервые позволило детально рассмотреть конструкцию российской гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон", пуски которой до этого демонстрировались лишь со значительного расстояния. Это событие привлекло внимание отраслевых зарубежных онлайн-изданий, которые отметили, что ВС РФ получили гибкий инструмент, способный действовать с разных платформ.

Пуск, о котором идет речь, состоялся 3 декабря 2024 года в ходе совместных учений группировок сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России в восточной части Средиземного моря. В пресс-релизе Минобороны отмечалось, что стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон" выполнили действовавшие в составе ударной группировки фрегаты "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал Головко".

Опубликованные кадры демонстрировали пуски с различных ракурсов, на основе чего эксперты сделали некоторые выводы относительно устройства "Циркона".

Что удалось рассмотреть

В первую очередь внимание привлек носовой обтекатель ракеты, который был прикрыт, по одной из версий, "цилиндрическим кожухом", о назначении которого "можно только гадать", а по другой, специальным блоком, который стабилизирует ракету сразу после ее старта и затем отстреливается.

Последнюю версию, в частности, подтверждают кадры видео, запечатлевшие один из пусков издалека. На них было отчетливо видно, что передняя секция ракеты после выравнивания положения боеприпаса в вертикальном положении отсоединяется от него, в то время как сама ракета взлетает, набирая скорость.

Внимание специалистов также привлек разгонный блок "Циркона", однако детально рассмотреть его на видео не удалось.

Эксперты портала Army Recognition считают, что двигательная система "Циркона" состоит из двух ступеней: твердотопливного разгонного блока и прямоточного воздушно-реактивного двигателя для поддержания гиперзвуковой скорости и обеспечения маневренности на основном участке траектории полета. Специализированный портал The War Zone (TWZ) полагает, что кожух в носовой части ракеты как раз и скрывает кольцеобразный воздухозаборник, обеспечивающий охлаждение прямоточного воздушно-реактивного двигателя "Циркона".

В TWZ отметили, что пуск "Циркона" на недавнем видео Минобороны осуществлялся из установки вертикального старта 3C14 на борту фрегата проекта 22350, к которому принадлежат "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко". Специалисты издания также сравнили новое видео Минобороны РФ с предыдущими кадрами, опубликованными в октябре 2020 и мае 2022 года, констатировав, что на всех трех роликах, вероятно, видна ракета одного и того же типа.

Кроме того, они припомнили версию происхождения гиперзвукового "Циркона" от сверхзвуковой крылатой ракеты "Оникс", которая на Западе обсуждалась еще в 2020 году в связи с тем, что обе ракеты могут запускаться из корабельной установки 3C14. После просмотра недавнего видео в TWZ окончательно исключили сходство "Циркона" с экспериментальной американской ракетой X-51 Waverider. Изображение последней до этого использовалось многими СМИ для того, чтобы проиллюстрировать предполагаемый облик российской ракеты.

Разработка "Циркона"

О разработке российского комплекса морского базирования с гиперзвуковой ракетой - будущего "Циркона" - заявлялось еще в феврале 2011 года. К 2016 году, как сообщал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, программа вышла на стадию летных испытаний. Летом 2019-го об интенсивных испытаниях ракеты заявил генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов ("Циркон" создан входящим в нее НПО машиностроения).

В январе 2020 года состоялся первый пуск этой ракеты с фрегата "Адмирал Горшков". В октябре 2021-го атомная подводная лодка "Северодвинск" осуществила испытательный пуск "Циркона" из акватории Баренцева моря.

24 декабря 2021 года президент России Владимир Путин сообщил о залповом пуске "Цирконов". Испытания, по его словам, прошли "успешно, безупречно". В феврале 2024 года, выступая с посланием Федеральному собранию РФ, Путин заявил, что начался серийный выпуск таких ракет, которые на тот момент уже успели опробовать в специальной военной операции.

"Циркон" способен развивать скорость около 9 чисел Маха (по некоторым данным, этот показатель достигает 10 чисел Маха - прим. ТАСС). Ракета может поражать надводные и наземные цели на дальности свыше 1 тыс. км. Командир "Адмирала Горшкова" капитан 1-го ранга Игорь Крохмаль заявлял, что дальность полета "Циркона" корабельного базирования - 1,5 тыс. км.

Сам Обносов в одном из интервью указывал, что для перехвата такой ракеты "требуется очень эффективная система противоракетной обороны и система ПВО". Как отмечал командир ракетно-артиллерийской боевой части "Адмирала Горшкова" Георгий Росляков, "помимо ее скоростей еще заложены технологии "стелс" в само изделие".

Американская газета The Washington Times приводила выводы из доклада Исследовательской службы Конгресса США (Congressional Research Service). В нем эксперты отмечали, что существующие американские наземные и космические средства обнаружения ракет не способны обнаружить и отследить полет гиперзвуковых ракет.

Береговой комплекс и ядерная боевая часть

При том, что основные носители "Цирконов" - надводные корабли и подлодки, имеются данные о разработке берегового комплекса (БРК) для этих гиперзвуковых ракет. Источник ТАСС, близкий к военному ведомству РФ, сообщал в ноябре 2022 года, что пусковая установка для них уже создана. Также она может вести огонь сверхзвуковыми ракетами "Оникс".

Как утверждает Army Recognition, "одна из особенностей "Циркона", которая вызывает наибольшее беспокойство, - это гибкость ее применения". По данным портала, "ракета предоставляет серьезное стратегическое преимущество, поскольку способна нести как обычную, так и ядерную боевую часть". Там также отметили, что "ракета может запускаться с различных носителей, включая надводные корабли и береговые ракетные комплексы, что обеспечивает России возможность ее развертывания и применения при различных боевых сценариях".