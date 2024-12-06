Транспорт боевых пловцов вооружили мини-торпедой

Итальянские компании Drass и Leonardo объявили о стратегическом партнерстве для разработки совместных решений в сфере военно-морской техники. Как сообщает Navy Recognition, их сотрудничество привело к интеграции легкой торпеды "Черный Скорпион" (Black Scorpion) в состав оснащения малозаметного транспортного подводного аппарата DS8 SDV (Swimmer Delivery Vehicle), созданного Drass для транспортировки боевых пловцов.

По заявлению Drass и Leonardo, в ходе морских испытаний DS8 SDV успешно осуществил пуски торпед как в статических, так и в динамических условиях, показав готовность к выполнению сложных задач по обеспечению безопасности на море.

Аппарат для доставки боевых пловцо DS8 и торпеда "Черный скорпион" Navy Recognition (DRASS/Leonardo)

"Получив возможность наносить точные удары по морским целям, DS8 усиливает свою роль в современных военно-морских операциях", – отмечает Navy Recognition.

"Черный Скорпион" – это компактная торпеда нового поколения диаметром всего 5 дюймов (12,7 мм), оптимизированная для операций на мелководье. Разработанная для нейтрализации надводных и подводных целей, она представляет собой современное и эффективное решение для морской обороны, включая противодействие асимметричным угрозам. В частности, новая торпеда подходит для борьбы с морским терроризмом.

Боеприпас легко интегрируется в состав вооружения как управляемых человеком платформ, так и беспилотников. По мнению разработчиков из Leonardo, это незаменимое решение для военно-морских сил, действующих в мелководных прибрежных зонах.

DS8 – это подводный аппарат скрытного ведения боевых действий, предназначенный для диверсионных и разведывательных операций. Он может перевозить до восьми боевых пловцов и их оборудование.

Компании Drass предлагает заказчикам и большой беспилотный подводный аппарат Ronda, который также получил возможность вооружения торпедами "Черный Скорпион".