Французский танк Leclerc получил противодроновый «козырёк»

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На французском полигоне Ларзак состоялась демонстрация новейших решений в области военного дела.

Дроны, авиация, наземная техника, средства радиоэлектронного подавления, защитные решётки... В среду французская армия разместила своё новейшее оборудование в Ларзаке, показав все последние технологические новинки

- говорится в местном издании Midi Libre.

Как указывается, представленные решения начнут внедряться в различные подразделения в 2025 году.

Среди новинок фигурировала защитная решётка, которую получил танк Lеclerc. Его лобовая часть, борта и башня изготовлены из многослойной брони. Однако размещённое на башне оборудование уязвимо и может быть легко поражено дронами. Поэтому для защиты от их атак она была оснащена «козырьком». Решётки также были установлены на борта танка в кормовой части, видимо, для прикрытия двигателя.

Не сложно заметить, что это решение в целом максимально копирует российский подход при дополнительном противодроновом бронировании танков.

При этом возникает вопрос, для каких целей французской армии понадобилось усиливать защиту своих Lеclerc. Возможно, что это была лишь демонстрация инновационного решения, выработанного на основе уроков, извлечённых из украинского конфликта. Если же решётчатая защита начнёт массово появляться на машинах действующей армии, то это уже может стать свидетельством подготовительных мероприятий к военной кампании.