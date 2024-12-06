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Flotprom

К крупнейшей верфи в США присоединят завод по производству судовых конструкций

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Американская судостроительная компания Huntington Ingalls Industries заключила окончательное соглашение о приобретении практически всех активов компаний W International SC и Vivid Empire SC (совместно именуемых W International), специализирующихся на производстве судовых конструкций, модулей и узлов.

Как уточняет Marine Link, после завершения сделки предприятие в Гуз-Крик (штат Южная Каролина) будет работать в контуре судостроительного комплекса Newport News Shipbuilding (NNS), расположенного в Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния). Площадку собираются использовать для выпуска модулей и конструкций для производства атомных подводных лодок и авианосцев по программам ВМС США.

Завод W International, США

Huntington Ingalls Industries


Отмечается, что практически все нынешние сотрудники W International получат предложение продолжить работу на площадке под управлением Huntington Ingalls Industries (HII).

"Мы стремимся увеличить темпы строительства заказов для американского флота, и эти инвестиции в производственные мощности помогут нам в этом", – заявил президент и генеральный директор HII Крис Кастнер.

Приобретенные активы включают в себя передовые производственные мощности с самым современным оборудованием, инструментами и инфраструктурой, используемыми для изготовления сложных металлических модулей и конструкций. Предприятие развернуто на арендованном участке земли площадью 45 акров, на котором находятся более 44,5 тысячи кв. метров производственных площадей. Участок расположен недалеко от Чарльстона и имеет доступ к железнодорожным и речным транспортным маршрутам.

Объект в Гуз-Крик будет называться Newport News Shipbuilding – Charleston Operations. Нынешний вице-президент NNS Мэтт Ниди станет генеральным директором предприятия.

Ожидается, что сделку закроют в четвертом квартале 2024 года, если успеют получить разрешения регулирующих органов.

Newport News Shipbuilding считается крупнейшей частной верфью в США. Это единственный завод, производящий для ВМС США атомные авианосцы. Также предприятие, наравне с Electric Boat корпорации General Dynamics, участвует в программах поставки американскому флоту атомных подводных лодок – как стратегических, так и многоцелевых. Численность персонала превышает 23 тысячи человек.

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Страны
США
Компании
General Dynamics
HII
Проекты
Авианосец
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