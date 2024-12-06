Конгресс Перу одобрил финансирование закупки 24 новых истребителей

ЦАМТО, 5 декабря. На пленарном заседании Конгресса Республики Перу (парламент страны) одобрен законопроект о госбюджете на 2025 ф.г., который включает, в том числе, финансирование приобретения 24 истребителей для ВВС страны.

Как сообщает Infodefensa.com, начальный проект оборонного бюджета Перу на 2025 ф.г. составляет 8,89 млрд. солей (2,371 млрд. долл.), что представляет собой увеличение на 2,8% по сравнению с бюджетом, утвержденным на 2024 ф.г.

Отдельная статья бюджета в 2 млрд. долл., которая будет покрыта долгосрочным внутренним заимствованием через госбанк Banco de la Nacion, предусматривает финансирование первой фазы проекта по закупке 24 истребителей из общей суммы в 3,5 млрд. долл. Сюда входят пакет вооружения, запасные части и дополнительные услуги, которые ВВС Перу должны согласовать с победителем тендера.

Как уже сообщал ЦАМТО, Минобороны Перу получило предварительные предложения от трех производителей, вошедших в короткий список претендентов на предстоящий тендер по закупке 24 многоцелевых истребителей, в середине ноября этого года. По заявлению начальника штаба (командующего) ВВС Перу генерала Карлоса Энрике Чавеса Катериано, изначально ВВС Перу рассматривали предложения 11 производителей, из которых был составлен "шорт-лист" претендентов.

В общей сложности по итогам международного тендера для ВВС Перу планируется приобрести 20 одноместных и 4 двухместных истребителя. В короткий список претендентов включены F-16V Блок.70 американской корпорации Lockheed Martin, JAS-39 "Грипен" шведской Saab и "Рафаль" F4 французской Dassault Aviation.

Бюджет приобретения предварительно оценивается в 3,5 млрд. долл. Закупку планируется профинансировать за счет кредитов национального банка Banco de la Nacion и размещения суверенных облигаций. Предполагается, что около 2 млрд. долл. на финансирование проекта будет выделено в бюджете 2025 года (первая партия из 12 самолетов), а оставшаяся сумма – в бюджете на 2026 год.

Первый самолет командование ВВС Перу предполагает получить в середине 2026 года. В комплект поставки также войдут авиатренажер, руководства и техническая документация, вооружение, пакеты логистики и обучение. Приобретение будет включать реализацию подрядчиком офсетных программ, предусматривающих передачу ряда технологий и организацию промышленного сотрудничества в секторах авиационной и аэрокосмической промышленности.

Примечательно, что Infodefensa.com также называет четвертого претендента, который, по какой-то причине не указывается в "шорт-листе", однако в течение последних месяцев он постоянно фигурировал в СМИ как основной претендент на поставку. Этим претендентом является южнокорейская Korea Aerospace Industries (KAI) с истребителем KF-21.

По какой-то причине самолет не находится в "шорт-листе", хотя до настоящего времени южнокорейские компании выиграли практически все тендеры ВС Перу по закупке многих типов вооружений, начиная от бронированных машин и заканчивая боевыми и вспомогательными кораблями.

Еще в июле этого года сообщалось, что перуанские ВВС включили в "шорт-лист" три международных производителя. Причем ведущими претендентами тогда были названы французский "Рафаль" и южнокорейский KF-21, а замыкал тройку американский F-16.

Похоже, что последние статьи, замалчивающие ситуацию с предложением KAI, являются заказными, чтобы противодействовать южнокорейскому ОПК, который в последнее время лидирует в сфере оборонного сотрудничества на латиноамериканском рынке.

В настоящее время на вооружении ВВС Перу состоят истребители Мираж-2000P/DP, приобретенные во Франции новыми в 1982 году и принятые на вооружение в 1986-1987 гг., до 19 МиГ-29 различных версий, а также неизвестное количество пригодных к полетам Су-25.