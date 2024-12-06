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Деловая газета "Взгляд"

Китай ввел санкции против 13 американских производителей оружия

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Китай ввел санкции против 13 американских производителей оружия
Китай ввел санкции против 13 американских производителей оружия.
Источник изображения: @ MARK R. CRISTINO/EPA/ТАСС

Китай ввел санкции против 13 компаний из США за поставки оружия Тайваню

Китай с 5 декабря вводит санкции против 13 американских производителей вооружений и шести их руководителей в связи с поставками оружия Тайваню.

Китай ввел санкции против 13 компаний из военно-промышленного комплекса США и шести их руководителей, сообщает ТАСС. Эти меры стали реакцией на поставки оружия Тайваню, которые Пекин рассматривает как нарушение принципа "одного Китая".

Санкции вступают в силу с 5 декабря. Под их действием оказываются активы подсанкционных компаний и физических лиц, которые будут заморожены. Кроме того, запрещается любая форма ведения бизнеса с этими компаниями и лицами на территории Китая.

Руководителям, попавшим под санкции, запрещен въезд в Китай.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США введут новые ограничения на экспорт чипов для Китая, что может усилить напряженность в торговых отношениях, Китай оставил производителя дронов из США без аккумуляторов из-за поставок беспилотных летательных аппаратов Тайваню, а также ввел санкции против американского производителя дронов, поставляемых на Украину.

Дмитрий Зубарев

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Страны
Китай
США
Тайвань
Украина
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