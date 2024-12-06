Минпромторг сократил план производства авиадвигателей

Минпромторг сократил планы выпуска авиационных двигателей до 2026 года

Минпромторг сократил в полтора раза план выпуска двигателей для SSJ-100 и МС-21 до 2026 года, что связано со сдвигом производственных планов и необходимостью синхронизации с программой развития гражданской авиации.

Минпромторг принял решение сократить план выпуска авиационных двигателей для самолетов SSJ-100 и МС-21, пишут "Известия". До 2026 года авиапроизводители получат 128 двигателей вместо ранее запланированных 192. Такое сокращение связано со сдвигом производственных планов, а также необходимостью синхронизации с Комплексной программой развития гражданской авиаотрасли до 2030 года.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления правительства, в 2025 году будет произведено 24 двигателя, из них шесть ПД-8, семь ПД-14 и 11 ПС-90. На 2026 год запланировано 104 двигателя, включая 44 ПД-8, 28 ПД-14 и 32 ПС-90. Однако сертификация двигателя ПД-8 еще не завершена.

Ранее планировалось, что в 2025 году будет выпущено 66 двигателей, а в 2026 году – 126. Эти планы сокращены почти в полтора раза. В пресс-службе Минпромторга отметили, что корректировка планов позволит избежать экономических потерь, связанных с хранением и консервацией излишков продукции, не востребованной рынком.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия делает последний шаг к полной независимости от Boeing и Airbus, намереваясь создать собственные воздушные суда. Также сообщалось, что Россия планирует создать широкофюзеляжный самолет после 2030 года. В дополнение к этому анонсирован первый полет импортозамещенного МС-21 с двигателем ПД-14.

Дмитрий Зубарев