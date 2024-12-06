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ТАСС

Рассчитаны оптимальные режимы маневров российского лунного корабля

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Поверхность Луны
Поверхность Луны.
Источник изображения: prokosmos.ru

Разработка поможет выбрать лучшую траекторию полета и уменьшить расход топлива, сообщили в пресс-службе МФТИ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Исследователи из МФТИ и РКК "Энергия" разработали алгоритм, позволяющий максимально эффективно управлять двигателями ориентации и причаливания к орбитальной станции, которые установлены на борту российского лунного корабля ПТК НП. Разработка поможет выбрать лучшую траекторию полета и уменьшить расход топлива, сообщила пресс-служба МФТИ.

"Предложенный алгоритм будет в автоматическом режиме выбирать нужную конфигурацию задействованных силовых установок, а также силу и продолжительность их импульса, опираясь на данные о положении корабля в пространстве. Это позволит выполнить желаемый угловой маневр или скорректировать траекторию движения космического аппарата", - пояснил доцент МФТИ Антон Сумароков, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отметил Сумароков, перспективный пилотируемый транспортный корабль нового поколения (ПТК НП, ранее в разное время назывался "Федерация" и "Орел"), оснащен двумя мощными маршевыми двигателями с тягой в 20 тыс. ньютонов, которые позволят ему достичь необходимых параметров движения при возврате аппарата с орбиты Луны на Землю. Также на его борту будет установлено 30 двигателей ориентации с тягой в 248 ньютонов, которые будут применяться для коррекции орбиты и маневрирования вблизи будущей лунной станции.

В отличие от других космических кораблей, работой каждого из этих двигателей можно управлять индивидуальным образом, что позволяет оптимизировать расходы топлива и точнее управлять скоростью и направлением движения аппарата. Для осуществления этой идеи Сумароков и ученые из МФТИ и РКК "Энергия" разработали алгоритм, позволяющий подбирать число включенных двигателей и параметры их работы при исполнении маневров.

Как отмечается в сообщении, бортовой компьютер будет обновлять схему работы двигателей каждые 0,2 секунды, причем он будет способен управлять как перемещением центра масс, так и угловыми маневрами, что существенно улучшает управляемость аппарата. По словам разработчиков, созданные ими подходы могут быть также применены на других космических аппаратах для проведения стыковок и при маневрировании модулей будущей российской орбитальной станции.

О корабле ПТК НП

Корабль ПТК НП предназначен для доставки людей и грузов на космические станции к околоземной орбите, он включен в российскую лунную программу и должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии "Союз". Космический аппарат сможет до года находиться в составе орбитальной станции на низкой околоземной орбите, и до 180 суток - в составе окололунной станции. В автономном полете орбитальная модификация способна пробыть до 30 суток, а лунная - до 10 суток. 

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