Минобороны РФ сообщило о визите российских кораблей в китайский порт Циндао

Москва. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Отряд кораблей ВМФ России в составе корветов "Герой РФ Алдар Цыденжапов", "Резкий" и "Громкий", а также судна обеспечения "Печенга" прибыл в порт Циндао КНР.

"Визит российских кораблей в Китайскую Народную Республику состоялся в рамках выполнения задач дальнего похода и продлится до 9 декабря", - говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, в рамках визита запланированы протокольные встречи командования отряда кораблей ВМФ России с представителями командования военно-морской базы ВМС НОАК, взаимное посещение кораблей.

"Визит отряда боевых кораблей ВМФ России в Китайскую Народную Республику послужит еще одним практическим шагом в сфере укрепления сотрудничества между флотами двух государств", - сказано в сообщении.