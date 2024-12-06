Axios: возможный новый глава Пентагона скептически относится к помощи ВСУ

Губернатор штата Флорида Рон Десантис разделяет внешнеполитическую концепцию республиканца Дональда Трампа, отметил портал

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Губернатор штата Флорида Рон Десантис, которого избранный президент США Дональд Трамп может предложить на пост шефа Пентагона, скептически относится к оказанию помощи Украине. Об этом сообщил портал Axios.

По его данным, Десанис во многом разделяет внешнеполитическую концепцию Трампа по таким вопросам, как скепсис в отношении помощи Киеву. Портал отмечает, что губернатор выступает за внешнюю политику, которая бы ориентировалась на Тихоокеанский регион и противодействие Китаю, а не на такие проблемы, как Украина.

Ранее газета The Wall Street Journal информировала, что Десантис был в списках кандидатов на должность министра обороны, ранее представленных Трампу его переходной командой, однако республиканец остановил свой выбор на журналисте телеканала Fox News Пите Хегсете. Поскольку Сенат Конгресса США может не одобрить эту кандидатуру в том числе из-за выдвинутых в прошлом в адрес Хегсета обвинений в сексуальных домогательствах, Трамп начал искать ему замену.

Десантис был соперником Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии. В конце января он объявил о выходе из гонки и поддержал бывшего конкурента.