«Необходимо вывезти для изучения»: в западной прессе предлагают эвакуировать захваченную боевиками в Сирии передовую российскую РЛС «Подлёт-1К»

Источник изображения: topwar.ru

Передовая российская радиолокационная система ПВО «Подлёт-1К» входит в перечень множества видов техники, захваченных боевиками в Сирии, и, по мнению западных обозревателей, является самым ценным трофеем.

48Я6-К1 «Подлёт-К1» – один из самых современных образцов вооружения в своём классе и может стать ценным источником разведданных, если попадёт в руки Запада

- говорится в американском издании The War Zone.

Фотография захваченного «Подлёта-К1», установленного на шасси грузовика КамАЗ-6350 8×8, недавно появилась в социальных сетях. По словам автора, имеется предположение, что РЛС попала в руки боевиков ХТШ (запрещенная в РФ террористическая организация) во время боёв в районе города Хама, а также есть неподтвержденные сообщения о том, что она находилась на оснащении 25-й сирийской дивизии спецназа.

На изображении запечатлён автомобиль с радиолокационной антенной в свёрнутом положении. В состав системы также входят ещё два грузовика – станция управления и мобильный генератор, которые тоже могли достаться боевикам. По сообщениям украинских СМИ, вся система стоит около $5 млн.

Разработчиком «Подлёт-К1» описывается как система, оптимизированная для обнаружения воздушных целей, летящих на малых и сверхмалых высотах. Для этого используется антенна с фазированной решёткой, работающая в S-диапазоне и способная одновременно отслеживать до 200 целей. Основная антенна дополняется парой других радаров, используемых для идентификации «свой-чужой».

Источник изображения: topwar.ru

Поступивший на вооружение примерно в 2018 году «Подлёт-К1» может использоваться вместе с ЗРК дальнего действия С-300ПМУ-2 и С-400, дополняя их собственные радары обнаружения и другие сенсоры. Заявленный максимальный радиус обнаружения «Подлёт-К1» составляет 200-300 км.

«Подлёт-К1» является самым интересным из обнаруженных на данный момент образцов. Он используется на Украине, однако, насколько нам известно, ВСУ не удалось захватить ни одного образца

- отмечается в издании.

Как указывается, данная РЛС крайне интересна для военных и разведывательных ведомств США и НАТО, поскольку даёт представление о возможностях одного из самых современных российских радаров ПВО. Информация о способности ВС РФ обнаруживать низколетящие воздушные цели над полем боя, в том числе БПЛА и КР, а также вертолёты и самолёты, была бы особенно полезна при разработке контрмер.

Понимание принципов работы «Подлёта-К1» может позволить Западу разработать средства не только для ослабления его возможностей, но и для подачи ложных сигналов и разработки тактики, позволяющей использовать его слабые стороны

- пишет автор.

По его словам, ситуация в Сирии динамичная, и возможно, что РЛС больше не находится в руках боевиков или была уничтожена к настоящему времени, чтобы предотвратить утечку конфиденциальной информации.

При этом эвакуация радара из зоны БД возможна. Её необходимо вывезти для изучения, один из вариантов – передать систему турецкой разведке

- предлагается в американской прессе.

Как поясняет автор, данный трофей может стать хорошим приобретением для США наряду с другими образцами техники, захваченными как на Украине, так и на других ТВД.