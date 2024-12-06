Николай Патрушев посетил Средне-Невский судостроительный завод

ЦАМТО, 5 декабря. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев 4 декабря посетил Средне-Невский судостроительный завод ОСК.

В ходе визита он ознакомился с ходом строительства уникальных кораблей противоминной обороны, а также гражданских судов для Санкт-Петербурга и Красноярского края.

В рамках встречи состоялось совещание, в котором приняли участие помощник президента РФ Николай Патрушев, администрация Санкт-Петербурга, представители ОСК, генеральный директор АО "СНСЗ" Владимир Середохо.

Делегация осмотрела важные производственные объекты и заказы, строящиеся на предприятии.

На слипе и в цехах делегация ознакомилась со строительством уникальной серии кораблей противоминной обороны проекта 12700 "Александрит". Проект кораблей разработан Центральным морским конструкторским бюро ОСК "Алмаз" для ВМФ России.

На Средне-Невском судостроительном заводе также активно развивается производство судов гражданского назначения.

Н.Патрушев отметил, что при реализации проектов гражданского судостроения завод также должен применять передовые технологии и наработки, в частности, активнее развивать компетенции в сфере использования композитов. Он подчеркнул, что мировая композитная промышленность развивается, появляются новые рынки сбыта, заинтересованные в использовании композитов. "Средне-Невский завод – лидер композитного судостроения в России и единственное предприятий, освоившее строительство кораблей и судов из четырех видов материалов: композитные материалы, судостроительная, маломагнитная сталь и алюминиево-магниевые сплавы", – сказал председатель Морской коллегии.

На достроечной набережной Николаю Патрушеву презентовали судно проекта А45-90.2 "Виктор Астафьев", спущенное на воду в июне 2024 года. Строительство судна ведется в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией, с использованием мер господдержки.

Средне-Невский судостроительный завод – первая верфь в стране, где ведется строительство судов класса "река-море", которые будут работать в Арктической зоне (маршрут Красноярк – Дудинка – Красноярск). В 2025 году завод со стапелей завода сойдет второе судно данного проекта – "Андрей Дубенский".

Помимо пассажирских лайнеров, здесь же строят катамараны сразу двух проектов: 04580 "Котлин" и 04710 "Соммерс".

Катамараны созданы для курсирования на водном маршруте, соединяющем центр Санкт-Петербурга с музейно-историческим парком "Остров фортов". Также суда, обеспечат перевозки в акватории фортов Кронштадта и будут доставлять пассажиров к полностью изолированным от берега фортам "Кроншлот" и "Император Александр Первый".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".