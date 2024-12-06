Войти
ЦАМТО

Николай Патрушев посетил Средне-Невский судостроительный завод

237
0
0
Николай Патрушев
Николай Патрушев.
Источник изображения: © Фотохост-агентство sco-russia2020.ru

ЦАМТО, 5 декабря. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев 4 декабря посетил Средне-Невский судостроительный завод ОСК.

В ходе визита он ознакомился с ходом строительства уникальных кораблей противоминной обороны, а также гражданских судов для Санкт-Петербурга и Красноярского края.

В рамках встречи состоялось совещание, в котором приняли участие помощник президента РФ Николай Патрушев, администрация Санкт-Петербурга, представители ОСК, генеральный директор АО "СНСЗ" Владимир Середохо.

Делегация осмотрела важные производственные объекты и заказы, строящиеся на предприятии.

На слипе и в цехах делегация ознакомилась со строительством уникальной серии кораблей противоминной обороны проекта 12700 "Александрит". Проект кораблей разработан Центральным морским конструкторским бюро ОСК "Алмаз" для ВМФ России.

На Средне-Невском судостроительном заводе также активно развивается производство судов гражданского назначения.

Н.Патрушев отметил, что при реализации проектов гражданского судостроения завод также должен применять передовые технологии и наработки, в частности, активнее развивать компетенции в сфере использования композитов. Он подчеркнул, что мировая композитная промышленность развивается, появляются новые рынки сбыта, заинтересованные в использовании композитов. "Средне-Невский завод – лидер композитного судостроения в России и единственное предприятий, освоившее строительство кораблей и судов из четырех видов материалов: композитные материалы, судостроительная, маломагнитная сталь и алюминиево-магниевые сплавы", – сказал председатель Морской коллегии.

На достроечной набережной Николаю Патрушеву презентовали судно проекта А45-90.2 "Виктор Астафьев", спущенное на воду в июне 2024 года. Строительство судна ведется в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией, с использованием мер господдержки.

Средне-Невский судостроительный завод – первая верфь в стране, где ведется строительство судов класса "река-море", которые будут работать в Арктической зоне (маршрут Красноярк – Дудинка – Красноярск). В 2025 году завод со стапелей завода сойдет второе судно данного проекта – "Андрей Дубенский".

Помимо пассажирских лайнеров, здесь же строят катамараны сразу двух проектов: 04580 "Котлин" и 04710 "Соммерс".

Катамараны созданы для курсирования на водном маршруте, соединяющем центр Санкт-Петербурга с музейно-историческим парком "Остров фортов". Также суда, обеспечат перевозки в акватории фортов Кронштадта и будут доставлять пассажиров к полностью изолированным от берега фортам "Кроншлот" и "Император Александр Первый".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
СНСЗ
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
Арктика
пр. 12700
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.12 04:17
  • 8288
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 06.12 03:21
  • 1
Глава «Роскосмоса» заявил о готовности сделать ракеты «Орешник» еще мощнее
  • 05.12 21:33
  • 1
Медведев с нелестными эпитетами перечислил иностранных глав государств, которые в ближайшее время должны покинуть свои посты
  • 05.12 19:11
  • 6197
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.12 17:28
  • 1
Русский танк смог уничтожить броневик MaxxPro из США на дистанции в 10 км
  • 05.12 16:01
  • 1
«Мы имеем такой высокий запас прочности, которого на металлическом крыле никогда не удавалось получить». Представлено уникальное крыло для самолёта МС-21
  • 05.12 14:38
  • 0
Сила противодействия Беларуси
  • 05.12 10:09
  • 48
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 05.12 02:42
  • 2
China Daily: Китай испытывает огромные побочные эффекты от украинского кризиса
  • 05.12 00:12
  • 0
Ответ на "Победоносный сценарий"
  • 04.12 18:57
  • 77
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.12 11:58
  • 1
Ответ на "Суть - повышение уровня эскалации конфликта."
  • 04.12 11:09
  • 0
Победоносный сценарий
  • 04.12 06:50
  • 1
«Оптимально подходит для борьбы с подлодками»: показан запуск миниторпед Black Scorpion с итальянской малогабаритной субмарины DS8
  • 04.12 06:41
  • 1
Китайская ракета стартовала с секретным спутником