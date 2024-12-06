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ТАСС

Bloomberg: в НАТО признают, что переговоры по Украине должны скоро начаться

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Источник изображения: http://tass.ru/

По данным агентства, страны альянса считают, что "ситуация на Украине неустойчивая"

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Страны НАТО признают, что переговоры по прекращению конфликта на Украине должны начаться в ближайшее время. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

По их словам, страны альянса начали обсуждать возможность переговоров, так как признают, что "ситуация на Украине неустойчивая". Источники подчеркнули, что в НАТО понимают, что переговоры должны начаться в "ближайшее время".

Как отмечает агентство, европейские страны также начали обсуждать этот вопрос, чтобы продемонстрировать избранному президенту США Дональду Трампу свою полезность в случае начала таких переговоров.

Трамп во время своей предвыборной кампании заявлял, что намерен положить конец украинскому конфликту. Владимир Зеленский ранее неоднократно признавал, что существует риск прекращения американской поддержки Киева в случае возвращения Трампа в Белый дом.

14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны в полной мере быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины. Однако, как заявил 4 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в настоящее время основания для российско-украинских переговоров отсутствуют. 

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