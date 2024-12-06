В Польше пообещали обеспечить передачу Киеву $50 млрд независимо от позиции США

Существует риск того, что республиканец Дональд Трамп выйдет из соглашения G7 о предоставлении Украине кредита за счет доходов от замороженных на Западе российских активов, отметил заместитель министра финансов республики Павел Карбовник

БРЮССЕЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. ЕС гарантирует передачу Киеву займа в $50 млрд даже в случае отказа США участвовать в кредитовании Украины после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа. Об этом заявил заместитель министра финансов Польши Павел Карбовник.

"Мы в ЕС примем меры, чтобы гарантировать, что $50 млрд поступят на Украину независимо от [позиции] Трампа", - приводит его слова европейское издание Politico. По оценкам замглавы польского финансового ведомства, "существует риск того", что Трамп после вступления в должность главы государства выйдет из соглашения Группы семи (G7) о предоставлении Киеву кредита за счет доходов от замороженных на Западе российских активов.

На этом фоне издание напоминает, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон 4 декабря отклонил просьбу администрации действующего президента Джо Байдена включить $24 млрд, предназначенные для Украины, в законопроект о расходах, который Конгресс США должен принять до 20 декабря. Учитывая это, Карбовник призвал Трампа "как можно скорее" раскрыть союзникам США свои намерения относительно кредита для Киева, чтобы у ЕС осталось время "разработать план действий на случай непредвиденных обстоятельств".

В октябре лидеры G7 приняли совместное заявление, в котором объявили о достижении договоренности относительно деталей предоставления Украине кредита на $50 млрд. Подчеркивалось, что займы "будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России в рамках правовых систем стран G7 и международного права". При этом США обязались взять на себя выделение Украине $20 млрд, а остальные $30 млрд будут направлены общими усилиями G7 и ЕС.

Министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что Россия готова задействовать доходы от активов иностранных лиц как симметричную меру на действия Запада. По его словам, такие решения уже реализуются.

В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обязательно ответит на воровство ее активов в Европе. Он подчеркнул, что Москва намерена организовать юридическое преследование причастных к этому. По мнению представителя Кремля, Европа пошла по худшему пути, решив использовать активы РФ для помощи Киеву.