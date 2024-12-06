WSJ: команда Трампа не проявила интереса к вступлению Киева в НАТО

По данным издания, номинированный на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог поддержал поставки оружия, так как считает, что это поможет вести переговоры

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Команда избранного президента США Дональда Трампа не проявила интереса к идее вступления Украины в НАТО. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их словам, Кит Келлог, которого Трамп хочет назначить спецпосланником по Украине, поддержал поставки оружия Киеву. Он считает, что это поможет Трампу в дальнейшем вести переговоры. Однако команда Трампа "не проявила особого интереса" к предложению о вступлении Украины в НАТО, подчеркнули источники.

Как сообщил ранее глава МИД Украины Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак прибыл в США для проведения встреч, в том числе с представителями Трампа.

Власти Украины неоднократно заявляли о желании Киева в ближайшее время стать членом НАТО. При этом Владимир Зеленский в последнее время сделал несколько взаимоисключающих заявлений. 1 декабря он утверждал, что Украина никогда не примет частичное приглашение в НАТО, хотя ранее допускал остановку "горячей фазы" конфликта, если подконтрольные Киеву территории возьмут "под зонтик" альянса. При этом он сам признавал, что никаких предложений на этот счет Украина не получала.