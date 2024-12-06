Войти
ТАСС

WSJ: команда Трампа не проявила интереса к вступлению Киева в НАТО

213
0
0
Избранный президент США Дональд Трамп и Кит Келлог
Избранный президент США Дональд Трамп и Кит Келлог.
Источник изображения: © AP Photo/ Susan Walsh

По данным издания, номинированный на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог поддержал поставки оружия, так как считает, что это поможет вести переговоры

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Команда избранного президента США Дональда Трампа не проявила интереса к идее вступления Украины в НАТО. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их словам, Кит Келлог, которого Трамп хочет назначить спецпосланником по Украине, поддержал поставки оружия Киеву. Он считает, что это поможет Трампу в дальнейшем вести переговоры. Однако команда Трампа "не проявила особого интереса" к предложению о вступлении Украины в НАТО, подчеркнули источники.

Как сообщил ранее глава МИД Украины Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак прибыл в США для проведения встреч, в том числе с представителями Трампа.

Власти Украины неоднократно заявляли о желании Киева в ближайшее время стать членом НАТО. При этом Владимир Зеленский в последнее время сделал несколько взаимоисключающих заявлений. 1 декабря он утверждал, что Украина никогда не примет частичное приглашение в НАТО, хотя ранее допускал остановку "горячей фазы" конфликта, если подконтрольные Киеву территории возьмут "под зонтик" альянса. При этом он сам признавал, что никаких предложений на этот счет Украина не получала. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.12 04:17
  • 8288
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 06.12 03:21
  • 1
Глава «Роскосмоса» заявил о готовности сделать ракеты «Орешник» еще мощнее
  • 05.12 21:33
  • 1
Медведев с нелестными эпитетами перечислил иностранных глав государств, которые в ближайшее время должны покинуть свои посты
  • 05.12 19:11
  • 6197
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.12 17:28
  • 1
Русский танк смог уничтожить броневик MaxxPro из США на дистанции в 10 км
  • 05.12 16:01
  • 1
«Мы имеем такой высокий запас прочности, которого на металлическом крыле никогда не удавалось получить». Представлено уникальное крыло для самолёта МС-21
  • 05.12 14:38
  • 0
Сила противодействия Беларуси
  • 05.12 10:09
  • 48
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 05.12 02:42
  • 2
China Daily: Китай испытывает огромные побочные эффекты от украинского кризиса
  • 05.12 00:12
  • 0
Ответ на "Победоносный сценарий"
  • 04.12 18:57
  • 77
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.12 11:58
  • 1
Ответ на "Суть - повышение уровня эскалации конфликта."
  • 04.12 11:09
  • 0
Победоносный сценарий
  • 04.12 06:50
  • 1
«Оптимально подходит для борьбы с подлодками»: показан запуск миниторпед Black Scorpion с итальянской малогабаритной субмарины DS8
  • 04.12 06:41
  • 1
Китайская ракета стартовала с секретным спутником