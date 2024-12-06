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Недавно состоялась беседа между главой Генерального штаба ВС Российской Федерации Валерием Герасимовым и руководителем Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил Чарльзом Брауном. Начальники генштабов России и США обсудили по телефону ситуацию на Украине.
Информацию об этом журналисты американского телеканала ABC получили от официального представителя КНШ Соединенных Штатов.
В генштабе США утверждают, что высокопоставленные военные побеседовали еще 27 ноября, но российский генерал якобы попросил американскую сторону сразу не сообщать общественности о состоявшемся разговоре.
- говорится в сообщении СМИ.
Известно, что, помимо украинского вопроса, собеседники обсудили и другие вопросы, касающиеся глобальной и региональной безопасности. Что касается конфликта на Украине, то, по утверждению американских тележурналистов, стороны обсудили варианты того, как не допустить его дальнейшего обострения.
- утверждают в комитете.
Журналисты российского агентства ТАСС обратились в Минобороны и КНШ Соединенных Штатов с просьбой подтвердить факт телефонной беседы, но ответа на запрос пока не получили.
Ранее в Брюсселе состоялась встреча глав МИД государств Североатлантического альянса. На ней обсуждались гарантии безопасности, которые западные страны могли бы дать киевскому режиму без риска спровоцировать Россию.