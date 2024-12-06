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Военное обозрение

СМИ: начальники генштабов России и США обсудили по телефону ситуацию на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Недавно состоялась беседа между главой Генерального штаба ВС Российской Федерации Валерием Герасимовым и руководителем Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил Чарльзом Брауном. Начальники генштабов России и США обсудили по телефону ситуацию на Украине.

Информацию об этом журналисты американского телеканала ABC получили от официального представителя КНШ Соединенных Штатов.

В генштабе США утверждают, что высокопоставленные военные побеседовали еще 27 ноября, но российский генерал якобы попросил американскую сторону сразу не сообщать общественности о состоявшемся разговоре.

По запросу Герасимова генерал Браун согласился не объявлять заранее о разговоре

- говорится в сообщении СМИ.

Известно, что, помимо украинского вопроса, собеседники обсудили и другие вопросы, касающиеся глобальной и региональной безопасности. Что касается конфликта на Украине, то, по утверждению американских тележурналистов, стороны обсудили варианты того, как не допустить его дальнейшего обострения.

Это был первый разговор военачальников после того, как генерал Браун стал председателем КНШ

- утверждают в комитете.

Журналисты российского агентства ТАСС обратились в Минобороны и КНШ Соединенных Штатов с просьбой подтвердить факт телефонной беседы, но ответа на запрос пока не получили.

Ранее в Брюсселе состоялась встреча глав МИД государств Североатлантического альянса. На ней обсуждались гарантии безопасности, которые западные страны могли бы дать киевскому режиму без риска спровоцировать Россию.

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