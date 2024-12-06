ВС Венгрии получили очередную партию новых вертолетов H-225M "Каракал"

ЦАМТО, 5 декабря. Минобороны Венгрии сообщило о прибытии в страну с предприятия компании Airbus Helicopters в Тулузе (Франция) очередной пары средних многоцелевых вертолетов H-225M "Каракал".

Как объявил министр обороны Кристоф Салай-Бобровницки, вертолеты прибыли на авиабазу "Сольнок", где размещается 86-е вертолетное крыло ВС Венгрии. Таким образом, на текущий момент в Венгрию доставлены 12 из 16 заказанных H-225M.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2018 года Министерство обороны Венгрии подписало с компанией Airbus Helicopters контракт на поставку 16 многоцелевых вертолетов H-225M, оснащенных модульной системой управления оружием HForce. Стоимость соглашения и сроки поставки вертолетов не разглашались. Помимо поставки H-225M, контракт предусматривает оказание услуг по обучению личного состава и обслуживанию техники.

Покупка реализована в рамках программы модернизации Вооруженных сил Венгрии Zrinyi 2026. H-225M заменят состоящие на вооружении вертолеты Ми-8/Ми-17.

Первые вертолеты H-225M были приняты на вооружение ВС Венгрии 24 июля 2023 года. В 2023 году были поставлены еще две партии. Четвертая и пятая пары вертолетов прибыли в Венгрию в 2024 году.

Основная часть приобретенных Венгрией H-225M предназначена для перевозки войск и грузов, десантирования, поддержки поисково-спасательных операций в боевых условиях. За счет использования интегрированных бортовых систем вооружения часть вертолетов будет использоваться для поражения легкобронированной техники и поддержки сил специальных операций. Машины оснащаются современными средствами связи, авионикой и четырехосевым автопилотом.

Вертолет максимальной взлетной массой 11200 кг обеспечивает перевозку до 28 человек десанта (экипаж – 2 человека). Разработанная Airbus Helicopters система HForce позволит ВС Венгрии оборудовать вертолеты широким набором управляемых и неуправляемых боеприпасов.