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ЦАМТО

Американская компания Milliken разработает военную форму для армянской армии

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ВС Армении
ВС Армении.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

ЦАМТО, 5 декабря. Армянская сторона обсуждает с американской компанией Milliken and Company разработку и поставку новой военной формы для вооруженных сил Армении.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

Отмечается, что в рамках рабочего визита в США министр обороны Армении Сурен Папикян принял в посольстве республики в Вашингтоне Брюса Лафлама – вице-президента Milliken & Company, специализирующейся в дизайне и разработке военного обмундирования, а также руководителей военных и международных программ компании Скотта Группа и Томми Янга.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества в направлении разработки нового обмундирования для вооруженных сил Армении, в частности, относительно типов формы одежды, процесса разработки, сроков поставки тестовых образцов и других процедур для реализации программы", – говорится в сообщении.

Как напоминает агентство, в феврале С.Папикян заявил, что Армения намерена ввести в своих вооруженных силах военную форму по стандартам НАТО. Он уточнил, что пока речь идет о полевой форме. По словам министра, будет объявлен тендер, в результате чего "появится удобная, качественная военная форма, при этом ее продажа будет законодательно запрещена".

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Армения
США
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