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Военное обозрение

«Технологический скачок в радиолокации»: европейские истребители Eurofighter Typhoon получат РЛС Captor-E Mk 1

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Источник изображения: topwar.ru

Концерн Airbus начал лётные испытания Eurofighter Typhoon, оснащённого радаром Captor-E Mk 1 с АФАР.

Данный радар необходим ВВС Испании, которые планируют в рамках реализации программы модернизации воздушного флота получить 20 новых истребителей Eurofighter, построенных по усовершенствованному стандарту Tranche 4, и улучшить как минимум 5 машин версии Tranche 3A из уже имеющегося парка. Все эти экземпляры должны быть оборудованы РЛС Captor-E Mk 1.

Эта программа значительно повышает боевые возможности ВВС Испании за счёт интеграции передовых радиолокационных технологий

- говорится в западной прессе.

Кроме того, РЛС Captor-E Mk 1 будет устанавливаться на новые Eurofighter Tranche 4 немецких ВВС, а также на модернизируемые Tranche 2/3A люфтваффе (всего на 150 самолётов). Британия планирует оснащать собственный флот Eurofighter радаром другой модификации – Captor-E Mk 2.

Источник изображения: topwar.ru

Captor-E, являясь первым радаром с АФАР для Eurofighter, был разработан совместными усилиями компаний Hensoldt (ФРГ), Leonardo (Италия) и Indra (Испания).

Радар Captor-E, ставший технологическим скачком в радиолокации, является основным сенсором Eurofighter

- отметили в компании Hensoldt.

Модификация Mk1, используя прежние компоненты базовой версии, представляет собой новый цифровой многоканальный приёмник и комплекс модулей передачи-приёма (TRM) со значительно увеличенной пропускной способностью. Эти расширенные возможности позволяют реализовать новые функции, такие как ведение РЭБ, улучшенное распознавание целей и получение изображений сверхвысокого разрешения благодаря синтезированной апертуре.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Испания
Италия
Продукция
EF-2000
Компании
Airbus
Indra
Leonardo
Проекты
АФАР
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