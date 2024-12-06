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ТАСС

Гендиректор: "Ушкуйник" объединит разработчиков в области противодействия БПЛА

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Алексей Чадаев
Алексей Чадаев.
Источник изображения: dpru.obs.ru

По словам Алексея Чадаева, испытания средств будут проводиться на базе полигонов и других объектов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Научно-производственный центр (НПЦ) "Ушкуйник" станет интегратором для разработчиков в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) по тестированию средств защиты от противоправного применения БПЛА, который планируется запустить в Новгородской области с 2025 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор организации Алексей Чадаев.

"Мы добивались наделения НПЦ "Ушкуйник" статусом базовой организации для проведения ЭПР с начала года, - сказал он. - Прошли большой цикл согласований и вышли на правительственную комиссию. Сейчас все на финальной стадии. <…> Основная задача "Ушкуйника" в рамках ЭПР - быть интегратором. Существует много разных групп и команд, больших и маленьких конструкторских бюро, у каждого из которых есть свой продукт - системы обнаружения, системы идентификации, компьютерное зрение, искусственный интеллект, системы наведения, радиоэлектронное подавление и так далее. Наша задача - все это собирать в единые работающие комплексы, тестировать на реальных объектах, и потом уже предлагать заказчику".

По словам Чадаева, испытания средств противодействия БПЛА будут проводиться на базе полигонов и других объектов. "Помимо оборудованных соответствующим образом полигонов будут задействованы различные объекты, на базе которых мы будем смотреть, как работают наши средства защиты", - добавил специалист.

Чадаев также сообщил, что в ходе ЭПР будет отработано упрощенное использование беспилотных летательных аппаратов свыше 30 кг. "Эта часть ЭПР касается сугубо гражданского применения по части беспилотной логистики. А в области именно задач противодействия беспилотникам этот режим касается только специально выделенных площадок, где проще получать согласование на проведение испытаний", - отметил он.

НПЦ "Ушкуйник" базируется в Великом Новгороде. В августе центр сообщил об апробации нового оптоволоконного дрона "Князь Вандал Новгородский" в ходе вторжения украинских войск в Курскую область. 

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