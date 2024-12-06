В Минобороны рассказали о преимуществах беспилотников "Молния-2"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Ударные беспилотники "Молния-2" сравнимы с барражирающими боеприпасами "Ланцет" - при этом они доступнее, проще в эксплуатации и их боевая часть оснащена до 6 кг взрывчатки. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"БПЛА "Молния-2" можно сравнить со знаменитым барражирующим боеприпасом "Ланцет". На вид это невзрачные модели. При этом по своим характеристикам он не уступает "Ланцету". Но главное здесь - не внешний вид, а начинка. Такие беспилотники летят значительно дальше обычных FPV-дронов и заряд несут посерьезнее. "Молния-2" является более доступным и простым в эксплуатации по сравнению с "Ланцетом", при этом способен нести до 6 килограммов взрывчатого вещества", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что беспилотник показал высокую эффективность в ходе выполнения боевых задач в Курской области, и проблем с поставками в подразделениях нет. "Для управления дроном самолетного типа необходимы большие навыки в управлении летательными аппаратами и особые знания в аэродинамике. Военнослужащие каждый новый запуск меняют точку базирования, что позволяет оставаться незамеченными для противника", - отметили там.