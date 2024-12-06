Войти
ТАСС

В Минобороны рассказали о преимуществах беспилотников "Молния-2"

232
0
0
Оператор БПЛА самолетного типа "Молния-2"
Оператор БПЛА самолетного типа "Молния-2".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Ударные беспилотники "Молния-2" сравнимы с барражирающими боеприпасами "Ланцет" - при этом они доступнее, проще в эксплуатации и их боевая часть оснащена до 6 кг взрывчатки. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"БПЛА "Молния-2" можно сравнить со знаменитым барражирующим боеприпасом "Ланцет". На вид это невзрачные модели. При этом по своим характеристикам он не уступает "Ланцету". Но главное здесь - не внешний вид, а начинка. Такие беспилотники летят значительно дальше обычных FPV-дронов и заряд несут посерьезнее. "Молния-2" является более доступным и простым в эксплуатации по сравнению с "Ланцетом", при этом способен нести до 6 килограммов взрывчатого вещества", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что беспилотник показал высокую эффективность в ходе выполнения боевых задач в Курской области, и проблем с поставками в подразделениях нет. "Для управления дроном самолетного типа необходимы большие навыки в управлении летательными аппаратами и особые знания в аэродинамике. Военнослужащие каждый новый запуск меняют точку базирования, что позволяет оставаться незамеченными для противника", - отметили там. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.12 04:17
  • 8288
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 06.12 03:21
  • 1
Глава «Роскосмоса» заявил о готовности сделать ракеты «Орешник» еще мощнее
  • 05.12 21:33
  • 1
Медведев с нелестными эпитетами перечислил иностранных глав государств, которые в ближайшее время должны покинуть свои посты
  • 05.12 19:11
  • 6197
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.12 17:28
  • 1
Русский танк смог уничтожить броневик MaxxPro из США на дистанции в 10 км
  • 05.12 16:01
  • 1
«Мы имеем такой высокий запас прочности, которого на металлическом крыле никогда не удавалось получить». Представлено уникальное крыло для самолёта МС-21
  • 05.12 14:38
  • 0
Сила противодействия Беларуси
  • 05.12 10:09
  • 48
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 05.12 02:42
  • 2
China Daily: Китай испытывает огромные побочные эффекты от украинского кризиса
  • 05.12 00:12
  • 0
Ответ на "Победоносный сценарий"
  • 04.12 18:57
  • 77
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.12 11:58
  • 1
Ответ на "Суть - повышение уровня эскалации конфликта."
  • 04.12 11:09
  • 0
Победоносный сценарий
  • 04.12 06:50
  • 1
«Оптимально подходит для борьбы с подлодками»: показан запуск миниторпед Black Scorpion с итальянской малогабаритной субмарины DS8
  • 04.12 06:41
  • 1
Китайская ракета стартовала с секретным спутником