Степашин считает, что Трамп будет выжидать с мнением по Украине до инаугурации

Бывший премьер-министр России так ответил на вопрос, почему избранный президент США до сих пор не высказался относительно решения американской администрации об ударах ракетами ATACMS с украинской территории вглубь РФ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Трамп выскажет свою точку зрения по Украине и использованию дальнобойного оружия по РФ после инаугурации. Такое мнение высказал ТАСС бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

"Я думаю, что он ждет, что может произойти за эти полтора-два месяца, это во-первых. Во-вторых, после инаугурации он свою точку зрения выскажет безусловно", - сказал Степашин, отвечая на вопрос о том, почему Трамп до сих пор не высказался относительно решения американской администрации об ударах тактическими баллистическими ракетами ATACMS с украинской территории вглубь РФ.

На просьбу высказать мнение, какой должен быть ответ России на это, Степашин заметил, что "мы уже нанесли его "Орешником".

США и их союзники по НАТО ранее заявили, что дают разрешение Киеву на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего американскими и британскими ракетами были нанесены удары по российским военным объектам в Брянской и Курской областях. По словам президента РФ Владимира Путина, РФ в ответ на эти атаки впервые применила свои новейшие баллистические ракеты "Орешник" в неядерном исполнении для удара по объекту ОПК Украины - заводу "Южмаш" в Днепре (ранее - Днепропетровск). Путин подчеркнул, что провокационная политика Запада может повлечь тяжелые последствия в случае дальнейшей эскалации конфликта.