Бывший премьер-министр России назвал сигналом поздравление избранного президента США с победой на выборах от лидера РФ Владимира Путина

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Переговоры по будущему Украины Россия будет вести с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом, поздравление его с победой со стороны президента РФ Владимира Путина - "это сигнал", с Киевом же договариваться нельзя. Такое мнение высказал ТАСС бывший премьер-министр России Сергей Степашин, который в 1994-1996 годах входил в число руководителей операции по разоружению незаконных вооруженных формирований в Чечне.

"С кем там [на Украине] подписывать-то [соглашение]? Там нет легитимной власти. Скорее всего, придется с Трампом договариваться, давайте говорить откровенно", - сказал Степашин.

"И вы обратили внимание, Путин-то все-таки его поздравил. Поздравил - это сигнал", - считает он.

29 ноября Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News допустил остановку горячей фазы конфликта в случае укрытия подконтрольных Киеву территорий "под зонтик" НАТО. По его словам, предоставление членства в НАТО для части Украины остановило бы горячую фазу противостояния, но такого предложения пока никто не выдвигал. Украина не рассматривала такую возможность якобы потому, что это предложение не озвучивали официально, сказал глава киевского режима. Как отметило украинское издание "Страна", это было первое с февраля 2022 года заявление Зеленского о том, что он готов завершить конфликт без возвращения утраченных территорий.

14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны в полной мере быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины. Однако, как заявил 4 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сейчас основания для российско-украинских переговоров отсутствуют.