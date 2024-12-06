Польские танкисты хвалят танк К2. «Мы без сожаления прощаемся с российской техникой»

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Бронетанковое подразделение в Бердуске недавно получило танки К2. Первые съемки уже проведены, машины с нанесенными на них серийными номерами полностью проверены и готовы к тренировкам.

Техника функциональна, безопасна и может использоваться в полевых условиях, а это значит, что вскоре ее можно будет передать подготовленным солдатам, - говорит командир батальона подполковник Мацей Лукарский.

В каждом танке первый выстрел производился без экипажей внутри, последующие выстрелы, с экипажами, должны были показать работу систем управления огнем, согласованность прицелов с пушками и пулеметами, среднюю боеспособность . Хотя танки уже были тщательно осмотрены и испытаны в полевых условиях, стрельбы из 120-мм орудий - подготовка техники к огневой подготовке - планировались независимо от погоды.

Танки К2 — отличный инструмент для солдата-водителя танка, — уверяет инструктор батальона Якуб Мачковский. - Это абсолютно топовые танки, с самой высокой полки, единственным ограничением для них могут быть навыки экипажа. Мы позаботимся о том, чтобы последние были как можно выше.

Солдаты хвалят новые танки. К2 оснащен рядом решений, которым могут позавидовать экипажи более старых ПТ-91, находящихся на складах части, и на которые с интересом будут смотреть инструкторы «Абрамса». Машина заряжания на основе французских решений позволила сократить экипаж до трех человек, электроника, жидкокристаллические рабочие столы, камеры и спутниковые снимки создают впечатление техники из компьютерных игр - с одной стороны, экипажу легче, но с другой - им надо много знать, чтобы использовать возможности машины.

Подвеска также получает отличные оценки, так как очень хорошо справляется с неровностями местности и позволяет, например, занизить силуэт танка или подстроить его под эти неровности: К2 может опускаться так, что его днище находится всего в 15 см от земли. , он может поднять одну из сторон фюзеляжа и опустить другую, одинаково для передней и задней части. Танк имеет собственный энергогенератор, поэтому ему не требуется использовать главный двигатель, и поэтому он не обнаруживается системами обнаружения тепла. Танк можно быстро адаптировать для преодоления водных преград — здесь инструкторы показывают записи с испытаний, когда К2 уходил под воду без каких-либо препятствий. Наконец, высокие оценки получают их основная и дополнительная активная броня и системы защиты от летящих снарядов.

С техникой российского производства мы расстаемся с чувством, но без сожаления. Танки Т-72, ​​даже модернизированные, технически сильно отстают от новейших решений. Мы рады, что они проводят свою «пенсию» на полях Украины, — рассказал один из танкистов.