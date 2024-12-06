"Эспаньола" испытала системы РЭБ, которые подавили FPV-дроны ВСУ

Добровольческий батальон "Эспаньола" провел массовое тестирование новейших БПЛА

ГЕНИЧЕСК, 5 дек - РИА Новости. Российский добровольческий батальон "Эспаньола" провел массовое тестирование современных мобильных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на новых трофейных украинских FPV-дронах и на последних моделях российских ударных беспилотников, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за такими испытаниями.

"В первую очередь у нас здесь есть несколько трофейных дронов. Соответственно, на тех частотах и протоколах управления, на которых летает противник. Также мы подобрали наши дроны с похожими, аналогичными частотами управления протоколами, на чем летает противник. И включая- выключая РЭБ, мы будем понимать, глушат противника в первую очередь наши средства или нет", - рассказал РИА Новости руководитель научно-апробационного центра добровольческого батальона "Эспаньола" с позывным "Биркин".

В групповом тестировании было задействовано несколько российских систем РЭБ, в том числе "Капюшон" и "Полынь". Расчеты БПЛА атаковали защищенные РЭБ статичные и динамические цели с помощью трофейных украинских FPV-дронов, в том числе Shrike, и российских моделей "Овод", "Алеша" и других.

"Мы проводим исследования, боевую апробацию, апробацию на полигоне, для того чтобы к нам в отряд поступали только те изделия, которые реально могут применяться в зоне ЛБС", - сказал РИА Новости руководитель инженерного центра добровольческого батальона "Эспаньола" с позывным "Мадрид".

Сигнал для управления беспилотниками транслировался и усиливался с помощью специальной аппаратуры, для того чтобы максимально приблизить условия испытаний к боевым, тем самым усложнив задачу для испытуемых систем РЭБ.

"В данных испытаниях мы будем использовать его (дрон - ред.) без боевой части, поскольку, скажем так, на глушение и/или неглушение дрона РЭБом никак не влияет наличие или отсутствие на нем боевой части", - отметил "Биркин".

В рамках испытаний пара автомобилей, защищенных РЭБ, была поочередно атакована как в неподвижном состоянии, так и в движении несколькими различными FPV-дронами с разных сторон и углов атаки. Системы РЭБ "отбили" и подавили все попытки нападения. Несколько дронов потеряли управление и разбились во время жесткой посадки.

"Сегодняшние испытания показали, что, с одной стороны, РЭБ - работоспособен, с другой стороны - каждому из разработчиков будет дана обширная обратная связь по возможным улучшениям. То же самое можем сказать и про (отечественных) производителей дронов", - заключил испытатель.

По результатам испытаний, добровольческий батальон "Эспаньола" составил протоколы и инструкции, которые были незамедлительно переданы в действующие непосредственно на передовой российские боевые расчеты БПЛА.