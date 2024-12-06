Украина, Сирия и Грузия. США обостряют обстановку из страха этой даты (infoBRICS, Китай)

Американские флаги развеваются на ветру возле Капитолия во вторник, 23 апреля 2024 года, в Вашингтоне. Сенат рассматривает вопрос выделения 95 миллиардов долларов военной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Конфликт на Украине, вновь разгоревшиеся боевые действия в Сирии и протесты в Грузии взаимосвязаны, пишет infoBRICS. Обострение по трем этим фронтам служит интересам Запада. Администрация Байдена стремится максимально ослабить Россию до прихода к власти Трампа.

В прошлом на разных континентах бушевало множество локальных конфликтов, которые зачастую не были связаны между собой. Но в сегодняшнем мире, где крупные игроки действуют с помощью спецслужб, мы всегда должны задаваться вопросом, чьим интересам тот или иной конфликт служит.

Сейчас, когда становится все более очевидным, что Украина не сможет добиться военных успехов в конфликте с Россией, несмотря на широкомасштабную поддержку Запада, в других уголках мира происходят крайне интересные события.

В Сирии уже несколько дней продолжается кровопролитное противостояние правительственных войск и джихадистских группировок. По данным ООН, более 48,5 тысяч человек были вынуждены покинуть Идлиб и северные районы Алеппо из-за эскалации боевых действий. Боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* и союзные ей силы неожиданно перешли в наступление на северо-западе страны.

Им удалось взять под свой контроль часть Алеппо. Россия, союзник Сирии, нанесла по нему авиаудары — впервые с 2016 года. Министры иностранных дел Ирана, Турции и России (участники "астанинского процесса") встретятся седьмого и восьмого декабря на полях форума в Дохе, чтобы обсудить ситуацию в Сирии. Об этом, как сообщают государственные СМИ, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Наступление было совершенно неожиданным. Едва ли кто-то ждал, что сирийские боевики смогут начать его, еще и в таких масштабах. Причина их успеха, очевидно, в том, что наступательных операций не ожидало и сирийское руководство. Кроме того, общая ситуация такова, что поддерживающие сирийскую армию Россия, Иран и ливанская "Хезболла" заняты другими делами.

Все эти игроки сейчас заняты: Россия — специальной военной операцией на Украине, Иран — своей слабостью в конфликте с Израилем, а "Хезболла" — последствиями израильской агрессии против Ливана. Эта ситуация связывает руки большому числу российских военнослужащих в этом регионе, что, очевидно, на руку западным силам.

В то же время в Грузии сейчас проходят массовые демонстрации прозападной оппозиции. Протесты начались несколько дней назад. Они направлены, в частности, против отсрочки начала переговоров о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года, объявленной премьер-министром республики Ираклием Кобахидзе.

"Революции в Грузии не будет", заявил Кобахидзе в беседе с журналистами. Он также утверждает, что протесты "финансировались из-за рубежа". Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая выступает против действующего правительства, заявила, что "нет никаких признаков" того, что протестная волна пойдет на спад.

Эстония и Литва — прибалтийские страны-члены ЕС и НАТО — ввели персональные санкции против 11 грузинских чиновников, обвинив их в нарушении прав человека. Со своей стороны, заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что "правительство Германии поддерживает народ Грузии, который привержен европейским ценностям, демократии, свободе слова и правам человека, и ожидает от своего правительства соответствующих действий".

Очень знакомая риторика. Мы уже слышали нечто подобное по поводу переворота на Украине в 2014 году. Итак, протесты в Грузии пользуются массовой поддержкой Запада. Теперь силовые структуры РФ должны внимательно следить за развитием событий в соседнем государстве.

Не исключен также риск возникновения провокаций в отношении Абхазии и Южной Осетии на фоне ситуации в Грузии. Как мы знаем из прошлого, "замороженные" конфликты часто "размораживаются" в самый неподходящий момент. В стране уже ведутся дискуссии о воссоединении с Абхазией и Южной Осетией.

Текущую ситуацию в Грузии можно охарактеризовать как опасную. Она очень сильно напоминает то, что происходило на Украине в 2014 году. Очевидно, что западные силы, поддерживающие Киев, хотят открыть новые фронты против России. Учитывая географическое положение и текущую политическую ситуацию, Грузия очень подходит для такого эксперимента.

Конфликт на Украине, как и текущие боевые действия в Сирии и протесты в Грузии, связаны с интересами Запада. Цель — ослабить Россию и ее союзников и привлечь другие государства на сторону Запада. Вполне возможно, что правительство Байдена планирует усилить эскалацию, опасаясь, что после того, как Дональд Трамп перешагнет порог Белого дома 20 января 2025 года, политика США кардинально изменится.

Патрик Поппель — эксперт Центра геостратегических исследований (Белград).

*запрещенная в России террористическая организация