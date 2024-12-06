Учебным курсом: ВМФ начал готовить операторов безэкипажных катеров

Морские беспилотники будут играть заметную роль в будущем, считают эксперты

Военно-морской флот РФ начал готовить операторов безэкипажных катеров (БЭК). При разработке курса учитывался опыт применения БЭКов в ходе специальной военной операции. Эксперты отмечают, что безэкипажные катера в будущем будут играть заметную роль и кадры для управления этими беспилотниками надо готовить уже сейчас.

Курс для операторов безэкипажных катеров

В программу боевой подготовки личного состава ВМФ России вошел новый учебный курс по подготовке операторов безэкипажных катеров. Он состоит из теоретических и практических занятий. Причем часть мероприятий будет проводиться в темное время суток, рассказали источники «Известий» в Минобороны РФ.

Собеседники издания отметили, что сейчас в Вооруженных силах на основании опыта, полученного в ходе СВО, активно актуализируют существующие и разрабатывают новые программы подготовки военнослужащих — курс обучения операторов БЭК один из них.

Оператор БЭКа — это как командир корабля, правда, он управляет плавсредством без экипажа, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Он должен уметь маневрировать, уходить от врага — у безэкипажных катеров есть свои нюансы в наведении, — уточнил он. — Первым начал их использовать противник. Конечно, не без помощи западных спонсоров. Назвали устройства по-украински, но, по сути, эти БЭКи — разработки Великобритании и США. И нервы они нам потрепали, особенно в первое время. В частности, при атаке на Крымский мост. Сейчас мы приноровились уничтожать их и с моря — поставили дополнительное оружие на корабли — и с воздуха — с помощью авиации. В ходе стратегических учений, которые мы проводили в этом году на всех флотах, кроме Черноморского, были поставлены боевые задачи по уничтожению морских беспилотников.

Фото: ИЗВЕСТИЯ Источник изображения: iz.ru

Раз БЭКи у нас имеются, значит, нужны дроноводы, отметил эксперт. В существующих реалиях, по его мнению, проверка итогов их обучения будет идти в боевых условиях.

— С помощью этих дронов мы можем уничтожать портовую инфраструктуру, корабли, хотя на Украине их фактически не осталось, — отметил он. — БЭКи могут выполнять разведывательные функции, оснащаться средствами противовоздушной обороны и ударными средствами. Не исключено, что не только воздушные дроны у нас определят в отдельный род войск, как сказал президент, но и на флоте тоже буду созданы отдельные подразделения для БЭКов. И они будут играть важную роль.

Пока что хорошо известно об использовании ВСУ безэкипажных катеров против нас, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— О наших информации почти нет, — рассказал он «Известиям». — Но БЭКи можно использоваться не только в зоне СВО. Так их устанавливают на тральщиках, которые сейчас строятся. А на выставке «Армия-2024» был представлен инженерный вариант БЭКа для разминирования.

Эксперт отметил, что сейчас для ударов по кораблям противника использовать БЭКи нет смысла ввиду отсутствия таковых у Украины.

— Но, возможно, с помощью них можно разминировать определенные участки морской акватории. ВСУ еще в 2022 году накидали много мин в Черном море, — отметил Дмитрий Болтенков.

Также, по его словам, БЭКи могли бы стать истребителями надводных морских дронов противника.

— Задача непростая, но решаемая, — отметил он. — Надо определиться с системой наведения, позволяющей уничтожить скоростную цель. Самый простой способ — сделать БЭК-камикадзе, который наводится на плавсредство противника с помощью видеокартинки. Так, например, работают воздушные FPV-дроны.

Отечественные БЭКи

Сейчас в России тоже разрабатываются безэкипажные катера. Ранее «Известия» писали, что для испытаний в зоне СВО был подготовлен морской дрон, созданный на Кингисеппском машиностроительном заводе.

Прототип изделия — безэкипажный гидрографический катер «Визир», который впервые был представлен на выставке «Армия-2023».

Этот БЭК может поражать как морские цели, так и объекты у уреза воды, например береговые базы противника или портовые сооружения. В зависимости от оснащения катер можно использовать в качестве доставщика грузов, перехватчика вражеских морских дронов или носителя воздушного БПЛА-разведчика.

Безэкипажный катер «Визир» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Габариты, небольшая осадка и малозаметность позволяют применять их в русле Днепра или на других больших реках. БЭК может нести боевую нагрузку до 600 кг, дальность его применения — до 120 морских миль, скорость — до 45 узлов.

Борьба с роботизированными платформами

Также «Известия» сообщали, что Военно-морской флот России начал осваивать новую программу боевой подготовки — по противороботовой защите (сокращенно — ПРЗ). Она предусматривает обучение экипажей кораблей, а также целых корабельных соединений противодействию безэкипажным катерам и беспилотным летательным аппаратам. В программу входят упражнения по стрельбе по надводным и воздушным малоразмерным целям.

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин Источник изображения: iz.ru

Новый курс предусматривает сначала обучение экипажей отдельных кораблей, а затем соединений. Для борьбы с новой угрозой экипажи получили дополнительное вооружение — крупнокалиберные пулеметы, противодроновые и помповые ружья, приборы ночного видения и другое спецоборудование.

Также для ВМФ был разработан комплекс активной защиты от безэкипажных катеров (БЭК) и подводных дронов, об этом ранее сообщали «Известия». Это специальное подводное заграждение с установленными на нем зарядами. При приближении морских дронов оно дистанционно подрывается, уничтожая плавсредства противника. Его можно размещать при входе в порты или на внешних рейдах — там, где можно ждать атак безэкипажных катеров или подводных дронов.

Богдан Степовой

Юлия Леонова

Владимир Матвеев