Служба в доставке: на передовой испытан дрон для переброски грузов

Новая машина уже снабжает российские подразделения на одном из направлений в зоне СВО

В зоне специальной военной операции испытан новый грузовой дрон. Он может перемещать до 20 кг полезной нагрузки и служит для переброски по воздуху боеприпасов, провизии и иных необходимых запасов. С помощью новой машины уже снабжают российские подразделения на одном из направлений в зоне СВО. Эксперты отмечают, что роботизированная доставка сейчас особо актуальна — она помогает сохранить жизни наших бойцов.

Характеристики дрона-грузовика

Новый БПЛА — это квадрокоптер с двумя видами рам для грузов разных габаритов. Дрон достаточно скоростной — может разгоняться до 60–70 км/ч с нагрузкой. Грузоподъемность — 20 кг. При необходимости коптер можно использовать и для сброса боеприпасов — мощность его моторов позволит поднять в воздух и доставить до цели две противотанковые мины ТМ-62.

Украинский агродрон «Баба-яга», приспособленный противником для подобных действий, гораздо тихоходнее — с грузом его скорость не превышает 40 км/ч.

— БПЛА в зоне проведения спецоперации уже используется для снабжения передовых позиций водой, едой, боекомплектом и другими грузами, — рассказал «Известиям» представитель компании-производителя грузовых дронов ООО «Хранители». — «Зеленка» (листва. — Ред.) закончилась, поэтому сейчас работа бойцов, занимающихся снабжением, сильно затруднена. Наша машина сейчас особо востребована.

Дальность действия нового квадрокоптера — до 10 км, отмечают производители.

— Она ограничена радиотрактом — на большем расстоянии велик шанс потерять управление дроном, — объясняют они. — Это очень хороший показатель. У таких заводских аппаратов, как DJI Inspire, над которыми работало большое количество конструкторов, дальность около 5 км.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Радиоканал беспилотного аппарата имеет высокую помехозащищенность.

— Мы можем использовать по желанию заказчика любой сегмент частот и мощностей, которые в настоящее время используются, — отметили в компании-производителе.

При изготовлении дрона применяются в основном отечественные комплектующие.

— Мы минимально зависим от санкций, — рассказал представитель компании. — Заграничные компоненты, которые мы используем, под наложенные на нашу страну экономические ограничения не подпадают.

БПЛА для снабжения подразделений на передке

Вопросы бесперебойного снабжения подразделений, стоящих на самой первой линии, то есть в окопах, расположенных непосредственно перед противником, имеют большое значение, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Сейчас на передовой с обеих сторон действует большое количество дронов, которые стараются нанести максимальный ущерб и отрезать простых солдат от тыла, затруднить подход техники, — отметил он. — Над передком висят дроны-разведчики, готовые вызвать огонь артиллерии и минометов в любой момент, рыскают дроны-«камикадзе» и квадрокоптеры со сбросами. Причем они действуют в любое время суток. Тепловизоры позволяют находить не только технику, что проще из-за ее размеров и тепловых характеристик, но и группы или даже одиночных бойцов. В итоге зона в несколько километров от линии фронта максимально опасна. Атакуют даже бойцов-одиночек.

Доставка воды, минимального количества еды и боеприпасов в окоп на передовой может превратиться в мини-операцию, сопряженную с большим риском для жизни бойцов, отметил эксперт.

— В этой ситуации важно наладить роботизированную доставку, — отметил Юрий Лямин. — Конечно, в ходе нее будет теряться какое-то количество техники, но это «железо», а не люди.

Военнослужащие ВС РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Уже есть уже наземные роботы-доставщики на гусеничных или колесных платформах, отметил эксперт.

— Но грузовые БПЛА, по-моему, более эффективны, — считает Юрий Лямин. — Они быстрее, хотя бы потому что могут лететь напрямую из точки А в точку В, и не зависят от состояния дорог, рельефа, непроходимых завалов в городской застройке, которые надо преодолевать или объезжать.

Юрий Лямин считает, что мощные грузовые БПЛА, с помощью которых можно наладить бесперебойное снабжение, помогут сохранить жизни бойцов.

— Достаточно большая грузоподъемность в 20 кг — это хорошо, — считает он. — Сейчас «Мавиками» возят на передовую буквально по одной бутылке воды за раз, больше они не поднимут. Но такими перевозками много не решишь, а вероятность потерять дорогие дроны велика, так как они постоянно находятся в зоне противодействия беспилотникам.

Разработка новых беспилотников

Сейчас в России разрабатывается большое количество дронов, в том числе грузовых. В частности, ранее «Известия» писали о БПЛА «Мотылек», способном нести до 300 кг полезной нагрузки. Это квадрокоптер, оснащенный четырьмя 60-киловаттными двигателями, которые способны поднять в воздух аппарат взлетной массой до 600 кг. Корпус дрона выполнен из алюминия. Кроме того, разрабатывается новая система управления двигателями аппарата. Сейчас для управления используются контроллеры китайского производства, однако в ближайшее время они будут заменены на российский аналог.

Время и дальность полета зависят от количества установленных батарей. По заверениям разработчика, дрон может пролететь расстояние до 150 км.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Источник изображения: iz.ru

Такой дрон в первую очередь может использоваться для обеспечения логистики и снабжения войск на переднем крае или в труднодоступных местах. Аппарат может сесть на небольшую неподготовленную площадку, где его быстро разгрузят, и улететь. БПЛА также можно использовать для сброса мощных боеприпасов при отсутствии противодействия серьезной системы ПВО или в ночных условиях — эта особенность делает машину максимально универсальной.

Богдан Степовой

Андрей Федоров