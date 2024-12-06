"Союз-2.1б" стал тысячной стартовавшей с Плесецка ракетой семейства Р-7

В Роскосмосе добавили, что скоро ожидается 2000-й пуск в истории всего семейства ракет

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Выполненный в среду пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк стал юбилейным - с ее учетом с этого космодрома выполнены пуски 1 000 ракет семейства Р-7. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Сегодняшний пуск стал юбилейным - 1000-м для ракет семейства Р-7, выполненным с космодрома Плесецк", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе добавили, что скоро ожидается 2000-й пуск в истории всего семейства ракет. "Напомним, что помимо Плесецка ракеты семейства Р-7 стартовали с космодромов Байконур и Восточный, Гвианского космического центра", - отметили в Роскосмосе.

Р-7 - семейство советских и российских ракет. Носители этого семейства эксплуатируются с 1957 года - благодаря им совершены все пилотируемые пуски в истории отечественной космонавтики. На данный момент в эксплуатации находятся модификации "Союз-2.1а" (для пилотируемых пусков), "Союз-2.1б" и "Союз-2.1в".