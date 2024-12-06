ВПК США использует конфликт на Украине для изучения работы военных технологий

В качестве примера помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан привел активное использование украинской стороной БПЛА, которые "являются одними из самых инновационных на планете"

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Американский военно-промышленный комплекс (ВПК) использует украинский конфликт, чтобы понять, какие технологии лучше себя показывают на поле боя. Об этом заявил журналистам помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"Наши компании [ВПК] изучают, какие технологии работают лучше всего [на полях сражений на Украине] и как их лучше использовать во время конфликта", - сказал Салливан. Он отметил, что американский ВПК тесно сотрудничает с Украиной, что дает США возможность не только создавать новые военные технологии, но и, по сути, подготовиться к будущим войнам.

В качестве примера представитель Белого дома привел активное использование украинской стороной БПЛА, которые, по его утверждению, "являются одними из самых инновационных на планете". Он добавил, что современные боевые БПЛА "на порядок ниже по себестоимости, чем наши традиционные боеприпасы".