Европейское оборонное агентство констатировало рост расходов на оборону в ЕС

Париж. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - В 2023 году страны ЕС увеличили расходы на оборону на 10% до рекордных 279 млрд евро, сообщило в среду издание Defense News со ссылкой на Европейское оборонное агентство.

При этом доля бюджетов, потраченных на новое военное оснащение, достигла самого высокого уровня с начала составления соответствующей статистики почти два десятилетия назад, отмечается в публикации.

В ней говорится, что 27 государств-членов ЕС в совокупности потратили 72 млрд евро на оборонные инвестиции, или 26% от их общих расходов. Большая часть этих денег пошла на разработку и закупки, при этом расходы на новое оружие, системы и оборудование выросли на 19% по сравнению с предыдущим годом и составили около 61 млрд евро.

Прогнозируется, что расходы ЕС на оборону снова вырастут в 2024 году и достигнут 326 млрд евро, а оборонные инвестиции составят рекордную долю в 31% от общих расходов. Расходы на закупки могут в этом году увеличиться до более чем 90 млрд евро.

Европейское оборонное агентство уточняет, что страны ЕС увеличили закупки оружия для пополнения запасов, истощенных в результате предоставления военной помощи Украине, устранения пробелов в своих потенциалах и для "повышения готовности к конфликтам высокой интенсивности".