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ТАСС

Bloomberg: в НАТО обсуждают гарантии Киеву, "которые не провоцировали бы РФ"

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Генсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте.
Источник изображения: © Nicolas Tucat, Pool Photo via AP

При этом по данным агентства, генсек альянса Марк Рютте прямо призвал "накачивать Украину оружием", чтобы поставить ее "в позицию силы к тому моменту, как переговоры начнутся"

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Главы МИД НАТО на двухдневной встрече в Брюсселе обсуждали, как можно максимально накачать Украину оружием перед возможными мирными переговорами, а также якобы подняли вопрос о потенциальных гарантиях безопасности для Киева, которые "не провоцировали бы Россию". С таким утверждением выступило агентство Bloomberg со ссылкой на свои дипломатические источники.

"Дискуссия включала различные формы гарантий безопасности Украине, которые не провоцировали бы Россию", - утверждает агентство.

В то же время на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Марк Рютте прямо призвал "накачивать Украину оружием", чтобы поставить ее "в позицию силы к тому моменту, как переговоры начнутся". Он призвал "направить столько оружия, сколько нужно, чтобы переломить нынешнюю тенденцию развития конфликта", в которой фронт "постоянно движется на запад, а не на восток", как хотели бы в Брюсселе. Рютте также призвал участников встречи "побольше думать, как лучше поддерживать Украину", и "поменьше - о различных мирных сценариях".

Он полностью проигнорировал все призывы Киева уточнить возможные сроки вступления в НАТО и порекомендовал украинскому руководству обеспечить, "чтобы на Украине осталось достаточно людей для мобилизации". Этот же тезис в Брюсселе озвучил и уходящий госсекретарь США Энтони Блинкен, который призвал Украину "принять сложное решение о дальнейшей мобилизации".

В настоящий момент Киев стоит перед необходимостью снизить призывной возраст, чтобы отправить на фронт свежие силы. 

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