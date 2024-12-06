"Союз-2.1б" штатно вывел на орбиту военный спутник

"Союз-2.1б", стартовавший с Плесецка, штатно вывел на орбиту военный спутник

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая в среду с космодрома Плесецк, штатно вывела на орбиту военный спутник, сообщило Минобороны России.

Как сообщили ранее в Минобороны, в среду в 20:59 мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах ведомства.

"Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме", - сказали в МО РФ.

Этот пуск увидели воспитанники Петрозаводского президентского кадетского училища, Санкт-Петербургского кадетского военного училища, Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса им. А. Невского и Кронштадтского морского кадетского военного корпуса. Незадолго до него ребята смогли посетить стартовую площадку ракеты-носителя "Союз-2.1б". В рамках поездки на космодром, которую организовало Минобороны России, воспитанникам устроили экскурсию по памятным местам города Мирный, в том числе по аллее выдающихся начальников космодрома, где увековечена память генерала армии Юрия Яшина, генерал-лейтенанта Степана Штанько, генерал-лейтенанта Галактиона Алпаидзе.

Также военнослужащие 1-го Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ провели экскурсию для юных гостей по монтажно-испытательному корпусу, стартовому и техническому комплексу ракеты-носителя "Ангара".