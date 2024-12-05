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ТАСС

Рябков: РФ не будет провоцировать перерастание украинского кризиса в конфликт

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Сергей Рябков
Сергей Рябков.
Источник изображения: militarynews.ru

Замглавы МИД России отметил, что "если люди по другую сторону не признают, что ситуация в настоящее время крайне опасная и становится все опаснее с каждым неделей, если не днем, то шансы того, что ситуация станет неуправляемой, возрастут"

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Россия сделает все возможное, чтобы не допустить перерастания украинского кризиса в более масштабный конфликт и не станет первой вести к эскалации конфликта. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу CNN.

"Думаю, что не стоит недооценивать вероятности наихудшего исхода расширения этого конфликта. С другой стороны, мы сделаем все возможное, чтобы этого не допустить. Мы будем достаточно сильны, чтобы защитить наши интересы, но мы не будем первыми вести к эскалации. Мы не будем теми, кто сделает что-то, что будет означать прохождение точки невозврата", - ответил он на вопрос журналиста о перспективах конфликта на Украине при сохранении текущей динамики эскалации.

Вместе с тем, отметил Рябков, "если люди по другую сторону не признают, что ситуация в настоящее время крайне опасная и становится все опаснее с каждым неделей, если не днем, то шансы того, что ситуация станет неуправляемой, возрастут". "Обычно военные <...> понимают, что это [реальные боевые действия] очень отличается от компьютерных игр. В настоящее время те, кто выносит уроки из своего боевого опыта <...>, представляют крайне малочисленное меньшинство на важных постах в Вашингтоне", - добавил замминистра. 

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