ВКС России провели успешный пуск "Союз-2.1б" с военным спутником

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк.

Минобороны: "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российские ВКС провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны, сообщили в военном ведомстве.

"В среду, 4 декабря, в 20 часов 59 минут (мск) с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны", — говорится в заявлении.

Предыдущий пуск с Плесецка в интересах Министерства обороны состоялся 31 октября, тогда с космодрома стартовала ракета "Союз-2.1а". Кроме того, семнадцатого сентября была запущена ракета-носитель легкого класса "Ангара-1.2" с военными спутниками.