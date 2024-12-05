Украинский конфликт, Карабах, Грузия: меняющийся баланс сил на Кавказе (Anadolu Ajansı, Турция)

Anadolu: карабахская война и конфликт на Украине изменили баланс сил на Кавказе

В последние годы баланс сил на Кавказе изменился, пишет Anadolu. Этому способствовал как карабахская война, так и конфликт на Украине. Возникшие после распада СССР союзы утратили свое значение, страны начали придавать больше значения двусторонним отношениям и многовекторной внешней политике.

Ильяс Кемалоглу

В последние годы на постсоветском пространстве происходят важные события. Прежде всего следует отметить военный конфликт между Россией и Украиной, освобождение Азербайджаном своих земель от армянской оккупации, расширяющееся сотрудничество между тюркскими республиками, а также тот факт, что выборы в Молдавии и Грузии стали ареной борьбы между Западом и Россией, как и в начале XXI века. Несмотря на то, что с момента распада Союза Советских Социалистических Республик (СССР) прошло 33 года, в регионе по-прежнему продолжаются конфликты и войны. Важнейшие причины такой ситуации заключаются в том, что пока СССР распадался, республики, входившие в союз, не решили возникшие между ними проблемы, отложили их решение или каждая из них ждала подходящего момента для себя.

Альянсы, возникшие после Советов

Кавказ на протяжении всей истории привлекал внимание мировых и региональных держав, а с распадом СССР стал одним из самых проблемных регионов. Основной причиной этой нестабильности была оккупация Арменией азербайджанских земель, начавшаяся еще во времена Советского Союза. Такая политика Армении фактически определяла баланс сил в регионе еще в 1990-е годы. Ереван стал полностью зависеть от России в вопросе сохранения контроля над оккупированными территориями. К этому дуэту подключился и Иран, который во все периоды истории интересовался регионом и к тому же имел разные проблемы в отношениях с Азербайджаном. Данный альянс между тремя странами служил интересам каждой из них, а двусторонние отношения между ними укрепляли их единство еще больше.

Этому союзу противостоял Азербайджан, Турция, всегда строившая отношения с братским Азербайджаном в рамках подхода "одна нация, два государства", а также Грузия, у которой на тот момент были проблемы в отношениях как с Россией, так и с Арменией. В соответствии с этим уравнением, Азербайджан и Турция на долгие годы прекратили поддерживать отношения с Арменией, а Грузия после пятидневной войны в 2008 году разорвала связи с Россией. После того как Россия признала Абхазию и Южную Осетию, российско-грузинские отношения скатились в худший период в своей истории. Несомненно, существует и множество других проблем и сфер конкуренции между сторонами.

Последствия конфликта на Украине и карабахской войны для Кавказа

Сложившаяся ситуация, альянсы и баланс сил, о которых идет речь, сохранялись много лет, и не ожидалось, что в скором времени конъюнктура в регионе изменится. Однако освобождение Азербайджаном оккупированных земель в 2020 году и начало российско-украинского конфликта вскоре после этого полностью изменили баланс на Кавказе.

Карабахская война 2020 года, с одной стороны, дала Азербайджану возможность освободить оккупированные земли, а с другой – укрепила сотрудничество между тюркскими республиками, поскольку материальная и моральная поддержка, оказанная Азербайджану Турцией во время карабахской войны, позволила и другим республикам сблизиться с Турцией и друг с другом. Опять же карабахская война усилила власть Ильхама Алиева в Азербайджане, еще больше укрепила и без того прочные отношения Азербайджана с Турцией, ускорила различные интеграционные процессы между тюркскими республиками.

Освобождение Азербайджаном оккупированных земель также расстроило альянсы в регионе. В частности, между Россией и Азербайджаном началось сближение, а отношения Москвы и Еревана стали напряженными. Самым большим препятствием на пути российско-азербайджанского сотрудничества был карабахский вопрос и тот факт, что Россия с самого начала поддерживала армян в этом процессе. Между тем освобождение Карабаха и вывод российских войск из региона фактически придали импульс российско-азербайджанским отношениям, имевшим потенциал. Основные причины этого сближения заключаются в том, что торговые связи между двумя странами уже давно развиты, в России проживает значительное количество азербайджанцев, к тому же западные страны, прежде всего Франция, оказывали Армении в это время если не материальную, то словесную поддержку.

Отдаление Армении от России

По мнению Армении, есть еще одна причина российско-азербайджанского сближения и в то же время разлада между Ереваном и Москвой. Это отсутствие поддержки Армении со стороны России. Так, почти сразу после карабахской войны Азербайджан стал более активно, чем раньше, участвовать в деятельности Содружества Независимых Государств (СНГ), а Армения, наоборот, взяла курс на сближение с Западом.

В то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет о необходимости улучшения отношений как с Азербайджаном, так и с Турцией, а также снятия с повестки дня карабахского вопроса и так называемых обвинений в геноциде, которые Ереван годами выдвигал против Турции. Такая политика Пашиняна, несомненно, "освобождает" Армению, поскольку влияние армянской диаспоры и Москвы на Армению уменьшится. Это даже позволит Еревану участвовать в проектах, разрабатываемых странами региона.

Хотя сегодня подход Пашиняна подвергается критике со стороны оппозиции, в долгосрочной перспективе историки отдадут должное его позиции, поскольку Армения осознала, что удержание оккупированных земель в надежде на поддержку третьей страны или необоснованные обвинения "в геноциде" в адрес Турции при поддержке Запада не дадут никаких результатов.

Грузия пересмотрела политику

Еще одной страной региона, которая начала пересматривать свою внешнюю политику, стала Грузия. Освобождение Карабаха и политика Армении снизили значение Грузии для Турции и Азербайджана. На самом деле Грузия была одной из стран, которые больше всего выиграли от сотрудничества Анкары, Баку и Тбилиси. Несмотря на то что у Грузии нет собственных подземных богатств, она принимала участие во всех проектах благодаря своему расположению. Эти проекты удерживают страну на плаву.

Вместе с тем настоящий удар Грузия получила от Запада, поскольку не смогла добиться никакого прогресса в процессе интеграции в Евросоюз и НАТО. Несомненно, и ЕС, и НАТО не хотят принимать в свои ряды страну, у которой есть проблемы с территориальной целостностью, но, помимо этой проблемы, процесс евроинтеграции Грузии сопряжен и с другими разногласиями, как и процесс евроинтеграции Турции.

Кроме того, Грузия также извлекла для себя урок из российско-украинского конфликта. Вероятно, сейчас в Тбилиси задаются вопросом: почему Запад в 2008 году не оказал Грузии той же поддержки, какую оказал Украине? А дело в том, что Грузия в свете последних событий не только приостановила процесс евроинтеграции, но и постепенно пытается расширить контакты с Россией в таких областях, как транспорт и торговля, и стороны готовятся к возобновлению работы посольств.

У Грузии нет ни Турции, которая могла бы прийти ей на помощь в трудной ситуации, как Азербайджану, ни такого сторонника, как ЕС, который поддерживает Украину, даже если это соответствует собственным интересам Брюсселя. Это требует от Грузии пересмотра своей стратегии и проведения более сбалансированной политики.

Региональные силы и Кавказ

Последние события, несомненно, ослабили присутствие России и Ирана в регионе. У Ирана нет достаточной мощи для предотвращения изменений в регионе, а напряженность в отношениях Ирана с Израилем, несомненно, заставляет Тегеран отвлечь внимание от Кавказа. Кроме того, в Тегеране обеспокоены утратой влияния поддерживаемых Ираном группировок в Сирии и Ливане.

Похожая ситуация наблюдается и в случае с Россией. Тот факт, что российско-украинский конфликт приобрел характер противостояния между Россией и Западом и в наши дни начали говорить о риске ядерной войны, вынуждает Москву концентрировать внимание как на Центральной Азии, так и на Кавказе. С другой стороны, тот факт, что Россия и Иран договорились о подписании соглашения подобно тому, которое было подписано между Россией и Северной Кореей, показывает их нацеленность на продолжение сотрудничества, если и не на Кавказе, то на Ближнем Востоке.

Турция же, наоборот, после карабахской войны усилила мощь в регионе. Немаловажную роль в этом сыграло также сотрудничество Турции и Азербайджана в регионе и растущий вес Турции на международной арене.

Таким образом, события в мире, прежде всего карабахская война и конфликт на Украине, хотя и косвенно, привели к изменениям на Кавказе. Возникшие после распада СССР союзы утратили свое значение, страны начали придавать больше значения двусторонним отношениям и многовекторной внешней политике. В наши дни внимание мировых держав переключается на другие географические регионы, что немного облегчает задачу стран Кавказа.

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